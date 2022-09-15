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俄軍巡弋飛彈轟炸主要水庫大壩 澤倫斯基痛批「惡棍」

編譯周辰陽／即時報導
俄軍14日據報發射8枚巡弋飛彈擊中烏克蘭一處主要水庫大壩與引發洪災的危險後，當局則敦促南部城市克利福洛的居民撤離。(路透)
俄軍14日據報發射8枚巡弋飛彈擊中烏克蘭一處主要水庫大壩與引發洪災的危險後，當局則敦促南部城市克利福洛的居民撤離。(路透)

BBC報導，俄軍14日據報發射多枚飛彈攻擊烏克蘭一處主要水庫大壩與引發洪災危險，當局正敦促南部城市克利福洛（Kryvyi Rih）的居民撤離。

從烏克蘭官方發布照片與社群媒體流傳的影像，可見到俄軍此次據報發射8枚巡弋飛彈所造成的破壞，另可見到河流水位上升與居民趕赴超市大量買水備用。

克利福洛市長Oleksandr Vilkul警告，2個市區多達22條街道受到影響。官員們表示，每秒100立方公尺的水量正從缺口湧出，因古列茨河（Inhulets River）的水位危險地上升，供水也已經受到影響。烏克蘭總統辦公室副主任Kyrylo Tymoshenko稱，在克利福洛市中心與其他市區，約60萬人現在面臨著洪災的危險。

莫斯科尚未公開評論此次飛彈攻擊行動，烏方則抨擊俄方是在報復近來的哈爾科夫反攻。老家就位於克利福洛的澤倫斯基總統在當天深夜講話指出，該水庫「完全沒有軍事價值」，把俄羅斯形容為「恐怖主義國家」、「跟平民作戰的弱者」。

澤倫斯基總統說，「逃離戰場的惡棍正試圖從某個遙遠的地方製造傷害」。

烏克蘭 澤倫斯基 洪災

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