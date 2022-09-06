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普亭視察軍演 聯手中印展現俄軍餘裕

中央社倫敦6日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭在遠東地區親自視察軍事演習。(美聯社)
俄羅斯總統普亭在遠東地區親自視察軍事演習。(美聯社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天前往遠東地區，親自視察一場軍事演習。中國、印度等多個與俄國交好的國家也參與了這場四年一度的大型軍演。

路透報導，這場名為「東方-2022」（Vostok-2022）的軍演於1日登場，訂於7日結束。中國與印度皆有參與本次演習，但不清楚這兩國軍隊是否有參與普亭親自視察的行動。

俄國國防部紅星電視台（Zvezda TV）播出的畫面可見，普亭坐在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）身旁，穿著軍用戰鬥夾克的兩人還一邊聆聽蕭依古副手和參謀總長之間的電話對談內容，一邊互開玩笑。

報導稱，普亭似乎意在透過每4年舉行1次的「東方」演習釋放出一個重要訊號：儘管烏克蘭戰爭仍在進行，俄軍仍綽有餘裕，可以正常進行其他活動。

但事實上，在俄烏戰爭中，俄軍遭受到嚴重的人員和裝備損失，並在占據烏國約1/5的領土後戰事進展陷入停滯。

俄國國防部表示，今年的這場軍演共有5萬名士兵參加，與2018年參加的30萬名士兵相比，人數上相對甚少。不過，西方軍事分析人士認為，莫斯科宣稱的這兩次軍演人數都太過誇大。

國防部今天也發布海軍演習的影片，畫面顯示俄國太平洋艦隊正練習發射口徑（Kalibr）巡弋飛彈，據稱飛彈已成功擊中300多公里外的目標。

昨天，俄羅斯和中國戰艦一起練習利用防空火砲系統擊退敵人空襲行動。該部指出，上周兩國軍艦也在日本海執行反艦、防空和反潛防禦任務。

普亭和中國國家領導人習近平2月宣布建立「無限制」的戰略夥伴關係，承諾更緊密地合作對抗西方。

印度也派出一支陸軍特遣隊參加演習。俄羅斯是印度最大的軍事硬體供應國。

莫斯科方面表示，這場軍演還囊括了阿爾及利亞、寮國、蒙古、尼加拉瓜、敘利亞和6個前蘇聯國家的軍事特遣隊和觀察員。

普亭 國防部 印度

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