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一度因砲擊受阻 原子能總署專家抵札波羅熱核電廠

中央社基輔1日綜合外電報導
國際原子能總署團隊1日已經抵達歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。圖為國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）。美聯社
國際原子能總署團隊1日已經抵達歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。圖為國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）。美聯社

國際原子能總署（IAEA）和烏克蘭國家核電公司今天指出，IAEA團隊已經抵達歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，將就電廠安全條件進行檢查。

與此同時，俄羅斯和烏克蘭部隊持續交戰，導致札波羅熱核電廠1座反應爐今天緊急停機。

美聯社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）指出，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）所率團隊已經抵達札波羅熱核電廠。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令揮軍侵略烏克蘭以來，當地一直是俄烏激烈交戰點之一。

烏俄今天交相指責對方進行激烈砲擊，導致葛羅西團隊前往位於第聶伯河（Dnieper River）左岸核電廠的行動遭到延誤。此區目前由俄方控制。

這場戰鬥也凸顯聯合國專家團隊面臨的風險。葛羅西說：「軍事行動愈來愈頻繁，直到今天上午不久前都非常激烈。」

然而，他表示在聽取烏克蘭軍方簡報後，他仍決定不顧行動本身風險繼續執行任務，「權衡利弊而且都已經走了這麼遠，我們不會停下來」。

葛羅西親自與烏克蘭當局協商，希望允許團隊進入核電廠。他先前表示，前往烏俄陣地之間所謂灰色地帶執行任務的風險「非常、非常高」，但是「我們認為有最起碼條件可以前往」。

葛羅西指出：「我們有一項非常重要的任務要去完成。」他表示，「我們要立刻開始就核電廠安全和安全情勢進行評估」。

他說：「我會考慮讓IAEA人員繼續留在電廠的可能性。我們認為這能穩定情勢，並且為了獲得定期、可靠、公正、中立的最新情況，這種作法不可或缺。」

烏克蘭國家核電公司稍早曾表示，準備前往札波羅熱核電廠檢查的聯合國團隊，今天因為途中一再傳出砲擊通報，被阻擋在距前線約20公里的一處檢查哨。

IAEA發言人稱，行程遭延誤3小時。他表示：「葛羅西署長親自與烏克蘭軍事當局協商，以便能夠繼續前進。他堅持團隊必須在今天抵達札波羅熱核電廠。」

烏克蘭 札波羅熱核電廠 俄羅斯

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