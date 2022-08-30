烏克蘭發動反攻 南部赫爾松地區全線交火

哈爾科夫遭到嚴重轟炸。(美聯社)

烏克蘭 總統府表示，被俄羅斯 占領的烏國南部赫爾松地區今天爆發激烈戰鬥，烏軍已「在各個不同方向」進行反攻。

法新社報導，赫爾松（Kherson）大部分地區濱臨黑海，與其同名的省會赫爾松，於6個月前莫斯科發動入侵時，即被俄軍占領。

隨著烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區戰爭大致陷入僵局，分析人士數周以來一直宣稱，戰鬥可能向南部轉移，以便在冬季到來之前打破僵局。

同樣在今天，俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）的新攻擊造成至少5人死亡，官員敦促民眾留在室內。

不過許多注意力仍集中在南部的反攻上。烏克蘭總統辦公室於上午戰情更新中表示，「赫爾松地區幾乎全境都發生激烈戰鬥」。

更新稱：「強大爆炸日夜持續不斷」，「烏克蘭武裝部隊朝各個方向發起進攻行動」。

在赫爾松市以北70公里前線附近的別列茲涅古瓦捷鎮（Bereznehuvate），法新社記者看見士兵在路邊休息並聽到炮火聲。

不願透露姓氏的60多歲步兵維克多（Victor）說：「我們把他們逼退到很遠的地方。」

但維克多的指揮官、阿富汗戰爭老兵歐勒山大（Oleksandr），預期重新奪回赫爾松的戰鬥將會「漫長而複雜」。

俄羅斯國防部 則宣稱，烏克蘭在南部的攻勢「潰敗」，期間「大規模損失」1200多名軍人和數十件裝備。

英國國防部警告，自8月初以來，俄羅斯已做出「可觀的努力」，在貫穿赫爾松市的第聶伯河（Dnipro River）西岸增援部隊。

烏克蘭總統府聲稱烏軍部隊已摧毀「幾乎所有大型橋梁」，赫爾松地區「只剩下人行道」。

英國外交部稱，「赫爾松周圍的大多數單位可能人手不足，且依賴第聶伯河上的渡輪和浮橋等脆弱補給線」。該部今天表示，「目前還無法確認烏克蘭進展的程度」。