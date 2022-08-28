制裁俄羅斯 歐盟擬提高俄公民旅遊簽證門檻

在俄羅斯軍隊持續以砲火襲擊烏克蘭之際，歐盟外長預計將在下周開會討論「暫停俄羅斯公民申請簽證的便利化協議」。（路透）

在俄羅斯 軍隊持續以砲火襲擊烏克蘭之際，歐盟 外長預計將在下周開會討論「暫停俄羅斯公民申請簽證 的便利化協議」。

衛報報導，歐盟此舉旨在減少發給俄羅斯公民的簽證數量，雖然並非完全禁止，但會使其難度變得更加複雜和昂貴。英國「金融時報」援引一位歐盟官員的話指出「俄羅斯遊客在我們的城市漫步是不合適的，歐盟必須向俄羅斯民眾發出信號：這場戰爭是不行的、是不可接受的」。

另一位人士則透露歐盟的目標是在今年年底前進一步取消目前對俄羅斯公民申請任何類型的歐盟簽證時的優惠待遇。此外，歐盟外長將於30日在捷克布拉格舉行為期兩天會議、預計將就此議題進行討論。

雖然許多歐洲國家已停止向俄羅斯公民發放除必要旅行外的所有簽證，但仍有其他成員國繼續簽發旅遊證件，意味著俄羅斯公民仍可以在整個申根免護照區「自由旅行」，芬蘭也曾表示越來越多俄羅斯公民通過赫爾辛基機場作為繞開歐盟關閉領空的方法。

不過包括德國等國堅稱徹底禁止簽發簽證可能造成反效果，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）認為禁令「不是一個好主意」，28日更表示「歐洲外長們不太可能一致支持對所有俄羅斯人的簽證禁令」。