IMF預測 中東產油國油氣收入因俄烏戰爭多賺1.3兆美元

國際貨幣基金（IMF）估計波灣產油國未來四年將多賺1.3兆美元。 （路透）

國際貨幣基金（IMF）預測，能源豐富的中東國家未來四年內的石油 收入將額外增加1.3兆美元。正值全球許多資產拋售之際，這筆意外之財正為這些產油國的主權財富基金增添火力。

IMF對這些主權基金的展望，凸顯了波灣君主專制國家與世界其他國家的雲泥之別。因俄烏戰爭飆高的油價令波灣油國荷包飽滿，但其他國家卻得擔心超高通膨和經濟衰退而縮衣節食。

IMF主管中東與北非的理事Jihad Azour告訴金融時報，相對於俄烏戰爭開打之前的預測，他們如今預料區域內油國的未來石油和天然氣出口收入「到2026年為止累計的石油收入會多出1.3兆美元」。

波灣聚集了部分全球最大的石油與天然氣出口國，幾個全球規模名列前茅且最活躍的主權財富基金也在此區，包括：沙烏地阿拉伯的公共投資 基金（PIF）、卡達投資局、阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司（Mubadala）、阿布達比發展控股公司（ADQ）、科威特投資局等等。

金融時報指出，根據申報資料，規模高達6,200億美元的沙國公共投資基金在第2季趁著美國股市震盪時，撿便宜，砸了75億美元敲進美國公司股票 ，投資標的計有亞馬遜、PayPal、貝萊德等。

波灣主權財富基金在新冠疫情初爆的時期，以及2009年全球發生金融危機時，也都趁股市飄搖時，大幅買進價格挫低的西方公司股票。

近年許多主權基金都著重於科技、醫療、生命科學、潔淨能源等領域的投資，因為政府緊盯投資績效，同時追求經濟多元發展，開發新產業。

Azour表示，這次波灣國家有沒有好好利用這筆多賺到的錢，「為未來而投資」特別重要，這包括為全球能源轉型預做準備，同時也要注意保持財政紀律，持續改革動能。

國際貨幣基金預測海灣國家合作理事會（Gulf Cooperation Council）今年的經濟成長率，將由去年的2.7%增為6.4%。海灣國家合作理事會成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林、卡達和阿曼。