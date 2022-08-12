普亭開戰的代價 俄國經濟倒退4年 GDP估降4.7%

俄烏戰爭經過完整的一季後，俄羅斯經濟倒退四年，第2季GDP年增率估降4.7%。圖為俄國總統普亭。(路透)

俄羅斯 總統普亭2月下旬下令俄軍入侵烏克蘭經過完整的一季，俄羅斯經濟即整整倒退四年，正步入有史以來最長的衰退期。

2022年初，俄羅斯經濟原本正在加速，但第2季就陷入了萎縮。根據彭博資訊訪調12位分析師的預測中值，周五公布的數據將顯示，俄國 國內生產毛額 (GDP) 一年多來首見萎縮，預估較去年同期萎縮4.7%。

國際社會的制裁擾亂了俄羅斯貿易，使汽車製造業等陷入癱瘓，消費者支出停滯不前。儘管目前經濟下滑程度沒有最初擔心的那麼嚴重，但俄國央行 預估，未來幾季會進一步惡化，明年下半年才會復甦。

俄國央行透過資本管制和大幅升息來管控市場和盧布的動盪，已恢復了足夠的平靜。石油開採已經在復甦，家庭支出顯露穩定跡象。最近幾個月的財政刺激和一再實施的貨幣寬鬆政策也開始發揮作用，削弱國際制裁的影響。

俄國當局的應對確保了經濟軟著陸，分析師曾一度預估第2季的經濟萎縮高達10%。摩根大通和花旗集團等銀行的經濟學家後來紛紛上修前景預測，現在說全年產出僅下降3.5%。但俄國央行仍預測本季GDP將萎縮7%，今年最後一季的萎縮幅度可能更大。上季經濟萎縮4.3%。

歐洲能源運輸的僵局給俄國經濟帶來新的風險。根據國際能源總署（IEA），石油產量下降最快8月開始，估計到明年初大減約20%。俄國央行本月發表貨幣政策報告時說，「2022年的下滑幅度不會像4月預期的那麼深。與此同時，供應衝擊的影響可能隨著時間推移而擴大。」