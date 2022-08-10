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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

智庫統計：全球援烏已830億美元 美英供軍火 德國「說比做多」

編譯中心╱綜合9日電

美國政府周一宣布運送新一批價值10億美元的武器到烏克蘭，並將直接從國防部的庫存出貨，緩解先前被指責實際到貨不及承諾四成的窘況。若檢視各國對烏克蘭援助數據，會發現美英兩國捐贈最多軍火、法國偏好金融、德國類別平均但捐武器「說比做多」。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」截至7月1日的統計，全球對烏克蘭承諾援助總金額達807億歐元（約830億美元），前3名是美國、歐盟、英國。西方陣營在俄烏戰爭中團結一致挺烏，但從前述統計分項數據，可略窺各國對這場戰爭的不同心思。

傾力最多的是波羅的海和東歐小國，愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭分別捐出相當於國內生產毛額（GDP）的0.9%、0.7%和0.5%給烏克蘭，在所有援助國占比最高，凸顯他們位在歐陸東、北緣靠近俄烏的「脣亡齒寒」危機感。美、英援助額各占其GDP的0.2%，德、法則分占GDP的0.09%、0.08%，不過他們也另透過歐盟對烏援助。

歐盟旗下如歐洲投資銀行等機構對烏克蘭主要提供金融方面的援助，承諾額達123億歐元，占總援助的78%。

檢視各國分別對烏克蘭的援助承諾，美國426億歐元總額有超過一半是軍事援助，人道和金融援助各為89億、99億歐元。英國軍援烏克蘭38億歐元，占總額62.5億歐元的61%，且近九成武器已運抵烏克蘭。法國援烏總額20.8億歐元，高達87%是金融類，捐贈的武器只能算是零頭。德國承諾援烏33.4億歐元，其中43%是軍事、22%人道救援、34%金融，但尷尬的是，基爾研究所指出，德國實際交付烏克蘭的武器不到一半。

對烏軍援「說到做到」的國家包括：波蘭100%到貨、愛沙尼亞98%、挪威96%，英國和捷克都近九成。

英、法都是軍火製造出口大國，為何援烏重點不同？紐約時報引述曾派駐美國和歐盟的法國外交官維蒙（Pierre Vimont）分析，英國、波蘭和波羅的海國家對俄烏戰的目標是孤立俄國和其總統普亭，但法、德、義大利和匈牙利則較傾向未來仍能與俄國開啟對話。

換句話說，英國使勁提供軍火的背後思維是讓俄國在戰場輸到不再能發動侵略，而曾在6月說「絕不要羞辱俄國」 的法國總統馬克宏將援助重點放在維持烏克蘭金融運作的非軍事面，較能帶來日後坐上俄國談判桌的機會。

英國金融時報另指出英法不同調的一個背景，英國是唯一參與美加澳紐「五眼」 情報聯盟的歐洲國家，比德、法更能掌握普亭的野心，對俄政策自2014年俄國占領烏克蘭的克里米亞以及2018年俄國在英國境內毒害間諜的事件後變得較鷹派、靠攏美國立場。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄國侵烏初期就對捐助武器遲疑，源於二戰戰敗以來少談國防、避免對戰區提供軍火的忌諱，後來隨情勢所迫而宣布大筆軍援，「遲交率」卻過半，德國明鏡周刊直言，俄烏戰以來「蕭茲政府的被動已經變成一種模式」。

烏克蘭 英國 俄國

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