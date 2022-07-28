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俄氣減供 歐洲天然氣價飆新高 英比1年前貴6倍

編譯中心／綜合27日電
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）27日起減少對歐洲天然氣供應，從目前管線輸送量的40%降至20%。（歐新社）
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）27日起減少對歐洲天然氣供應，從目前管線輸送量的40%降至20%。（歐新社）

俄羅斯與歐洲聯盟的能源僵局情勢進一步升高，俄國27日對歐洲進一步減供天然氣，將導致歐盟更難以在冬季供暖季節來臨前補足儲備，同時，受俄國減供天然氣影響，歐洲天然氣價格27日飆至歷史新高，英國氣價更飆升至比一年前高六倍的水準。

作為歐洲指標價格的荷蘭TTF天然氣價格，早盤飆漲至每百萬瓦時228歐元，再創歷史新高，英國天然氣價格也大幅走漲，最高來到每撒姆460便士。

北溪1號管線（Nord Stream 1）是俄國對歐輸送天然氣的主要管線，供氣量占俄羅斯出口歐洲天然氣總量的三分之一。 俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）稍早表示，北溪1號供氣量減至裝置容量的20%。

莫斯科將天然氣減供歸咎於諸多技術問題，布魯塞爾則指控俄方拿能源做武器進行勒索，藉以報復西方就俄羅斯侵略烏克蘭展開制裁。

在俄國減供天然氣的威脅下，歐盟能源部長特別會議26日通過安全過冬計畫，同意未來八個月降低15%天然氣消費量，原本反對的南歐成員國得以豁免，使歐盟成功避開南北分裂的團結危機。

然而，此計畫凸顯出相關國家恐將無法滿足填補儲備、讓民眾溫暖過冬的目標；同時，如果必須對天然氣進行配給，歐洲脆弱經濟成長恐將蒙受進一步打擊。

歐盟執委會提出自8月至明年3月底成員國全面減少15%天然氣需求方案，以因應冬天用量高峰期的暖氣不足危機，但立刻引來西班牙、希臘、愛爾蘭等較少依賴俄羅斯能源的國家抗議「不公平」。特別會議前夕，許多評論呼籲歐盟要團結對俄、避免「南北分裂」。

為了安撫反對國家，能源部長會議最後協商出的方案增加豁免條款，讓南歐等能源來源較獨立、不像歐陸管線相連的國家，以及電力網絡與俄國連結的波羅的海國家，可以申請降低天然氣減需的額度。

不過，布魯塞爾時報（Brussels Times）報導，比利時外交官員透露比利時也想要申請豁免，還說法國、義大利也可能會提豁免。如此一來，表面上「共體時艱」而達成縮減用量共識，實際上的減量效果卻可能因群起尋求豁免而打折扣。

天然氣 俄羅斯 歐盟

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