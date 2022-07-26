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俄轟烏港口稱「不影響糧食出口」 小麥價格大漲

編譯中心／綜合25日電
烏克蘭希望穀物出口協議本周能開始實施，圖為13日一艘在馬爾馬拉海等待通過博斯普魯斯海峽的船隻。（美聯社）
烏克蘭希望穀物出口協議本周能開始實施，圖為13日一艘在馬爾馬拉海等待通過博斯普魯斯海峽的船隻。（美聯社）

烏克蘭、俄羅斯、土耳其與聯合國上周簽署協議，將在戰亂的烏國開設糧食出口走廊，然而俄國隔天就發射飛彈攻擊烏克蘭南部港口敖德薩。克里姆林宮今天聲稱，俄軍攻擊敖德薩不會影響糧食出口，並要求聯合國確保解除對俄國的糧食出口限制，以讓俄烏達成的糧食出口協議能實行。

路透報導，根據烏克蘭、俄羅斯、土耳其與聯合國22日達成的協議，通過黑海前往土耳其博斯普魯斯海峽進入國際市場的運糧船將不受攻擊，並將在伊斯坦堡建立一個負責在黑海監測船隻的監測中心。

聯合國今天表示，首批從烏克蘭黑海港口出口烏國糧食的船隻，可能會在數天內啟航。副發言人哈克說，聯合協調中心將與航運業協調，並於近日公布船舶的詳細程序。

烏克蘭方面則表示，希望這項糧食出口協議將在本周開始付諸實行。根據協議，將重新開放3個烏國黑海港口讓糧食得以出口。這項協議有效期限為120天，目標是每月5百萬公噸出口量。

烏國基礎建設部副部長華斯科夫表示，他希望烏國第一批糧食本周能從切爾諾莫斯克出口，他在記者會上說：「我們相信，我們將在未來24小時內做好恢復我國港口出口的準備。」

不過俄國飛彈攻擊敖德薩後，引發各界質疑這項協議能否實行，小麥價格今天大漲。

芝加哥期貨交易所小麥期貨交割價今天上漲近4%．來到每英斗7.86美元。22日糧食協議宣布後，小麥價格曾下跌近6%，當時跌落的價格如今已大多漲回。

此外，土耳其國防部長艾卡告訴烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫，盡速運送第一批糧食非常重要。艾卡在聲明中說，他對基輔希望從本周開始執行該協議的聲明表示歡迎，並補充說土耳其將按照協議行事。

土耳其國防部稱，稍早與美國國防部長奧斯汀討論糧食出口協議的艾卡還表示，位於伊斯坦堡的聯合協調中心正持續認真工作。

烏克蘭 聯合國 國防部

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