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俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部城市 釀20死數十傷

中央社基輔14日綜合外電報導
俄羅斯發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察，造成至少20平民死亡。(美聯社)
俄羅斯發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察，造成至少20平民死亡。(美聯社)

烏克蘭官員表示，俄羅斯在黑海的潛艦，今天發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察，造成至少20平民死亡，其中3名是兒童，以及數十人受傷。

俄軍今天中午對距離前線數百公里的文尼察（Vinnytsia）發動攻擊之際，歐盟官員在荷蘭海牙召開會議，討論烏克蘭的戰爭罪行。

從照片和影片中可以看到多輛翻覆汽車焦黑殘骸，旁邊一棟建物遭大火燒毀，現場瀰漫棕色煙霧。這是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，對平民目標造成最多死亡人數的單次攻擊之一。

官員說，死者中包括3名孩童。網路上傳的一張照片可以看到，一輛嬰兒車翻覆人行道上，旁邊是一具被布覆蓋住的屍體。

烏克蘭軍方表示，位於基輔西南方200公里的文尼察原本是座安穩靜謐的城市，被俄國一艘潛艦發射的3枚「口徑」式（ Kalibr）巡弋飛彈擊中，烏克蘭軍隊擊落另外兩枚飛彈。

警方表示，傷者中約有50人重傷，另有15人下落不明。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「巡弋飛彈擊中兩處社區設施，房舍和醫療中心也被摧毀，汽車和路面電車起火。」

他說：「這是俄國的恐怖行動…截至目前已有20人死亡。」

俄國防部未立即對文尼察的報導發表評論。俄國曾否蓄意以平民為目標，並表示其部隊沒有犯下戰爭罪。

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