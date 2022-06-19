普亭說「不反對」烏入歐盟 轉身狂減輸送法、德、義天然氣

俄羅斯近日減少天然氣輸送量，讓德國全國上下大為緊張，節能成了全民運動。圖為位在德國蓋森基興的燃煤電廠和煉油廠。（美聯社）

歐盟執委會17日提議烏克蘭成為候選國，俄國 總統普亭當天在第25屆聖彼得堡經濟論壇表示，「不反對」烏國加入歐盟，稱這是烏國的主權決定。然而，就在法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉正式支持烏國加入歐盟後，俄羅斯天然氣 公司開始減少供氣義法兩國。

這引起人們警覺，天然氣減少供應可能阻撓歐洲在下個冬季前儲備天然氣，及避免受到俄國能源勒索的行動。

法國天然氣網絡營運商GRTGaz昨天表示，他們自15日以來就沒有再收到俄國供應的天然氣。義大利國營能源公司埃尼表示，他們在昨天收到的天然氣量只有所要求的一半，這已經是第三天了。

德國 昨天指出，透過北溪天然氣管線輸送的天然氣急遽減少。但是俄羅斯天然氣公司表示，每日天然氣流量是6700萬立方公尺，而非1億6700萬立方公尺。

義大利四成的天然氣需求量由俄供應，德國則是三分之一。法國擁有液化天然氣進口接收站，約五分之一的天然氣需求量由俄供應。

俄羅斯天然氣公司將供應流量減少歸咎於管線壓縮機站正在接受保養，加上加拿大因制裁俄國侵烏不願退還關鍵設備。但德國經濟部長哈柏克駁斥這些解釋，並稱減少供氣是「政治決定」，德拉吉也表示：「我們和德國都認為這是謊言。」

俄國警告，減少供應天然氣的狀況會更嚴重，俄國駐歐盟大使甚至威脅北溪1號的輸送可能完全中斷。俄國國際文傳電訊社報導，俄國副總理諾瓦克表示：「我不排除歐洲市場今年將面臨嚴重問題，尤其在秋冬季。」

戰爭刺激能源價格飆漲，俄國又把能源當武器的情況下，社會大眾對可能出現的供應吃緊早有心理準備。據佛爾沙研究中心（Forsa Institute）今天公布的民調，高達7成民眾在日常生活中力行節約能源，例如少開車、減少瓦斯和電器的使用。

德國過去幾個月來極力提高天然氣儲量，目前儲量已達56%，目標是在10月底前達8成。中歐國家冬季長達半年，家裡幾乎天天得開暖氣；民調結果還顯示，為減少天然氣使用，有6成民眾願意在今年冬天將室內溫度調低攝氏2度，忍受生活的不便。