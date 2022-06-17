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法德義領袖訪烏「挺入歐盟」 行前猜忌不斷 被質疑來勸降

編譯張佑生／綜合16日電
四國領袖先到基輔外圍小鎮伊爾平視察俄軍狂轟濫炸後的殘破景象。（美聯社）
四國領袖先到基輔外圍小鎮伊爾平視察俄軍狂轟濫炸後的殘破景象。（美聯社）

德國、法國、義大利等歐盟三巨頭的領導人偕同羅馬尼亞總統尤翰尼斯，16日搭火車抵達烏克蘭並與總統澤倫斯基會晤，表達對烏克蘭抗俄的支持。他們稍早抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。基輔當局則希望德法能有更具體的行動，像是提供更多先進武器，協助抗俄。

烏克蘭總統府官員說，澤倫斯基交給來訪領袖一份全面制裁俄國計畫，希望採取天然氣禁運等手段加強施壓俄國。德國總理蕭茲則邀請澤倫斯基遠距參加26日在德國舉行的七大工業國峰會（G7）。

法國總統馬克宏說，同行的各國領袖一致支持烏克蘭立即獲得歐盟候選國地位。他也表示法國將運交六具長程自走砲給烏克蘭，協助抵禦俄軍。

德國總理蕭茲（左起）、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基、義大利總理德拉吉、羅馬...
德國總理蕭茲（左起）、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基、義大利總理德拉吉、羅馬尼亞總統尤翰尼斯，16日在烏克蘭總統府前合影。（Getty Images）

與澤倫斯基會晤前，四國領袖先到基輔外圍小鎮伊爾平視察俄軍狂轟濫炸後的殘破景象。四位領袖穿著西裝，外觀上看不出來有穿防彈背心或其他防護裝備，但周圍都是重裝戒備的官兵。

這是俄國2月24日入侵烏克蘭以來，馬克宏和蕭茲首度訪問烏克蘭，行前卻充滿猜忌氣氛。烏克蘭官員公開質疑蕭茲和馬克宏造訪的真正目的是來勸降，尤其馬克宏曾表示不能羞辱俄國總統普亭；德國被控延遲交付先進武器給烏克蘭，蕭茲也被烏克蘭智庫質疑和普亭有默契，讓俄軍趁機在烏東往死裡打。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇告訴德國「畫報」說，他擔心德法義領袖會對基輔施壓，要求烏克蘭接受一個有利於俄羅斯總統普亭的和平協議。

德法義都曾被烏克蘭點名，只顧自己繁榮，犧牲烏克蘭主權，馬克宏回應：「法國和歐洲一開始就站在烏克蘭這一邊」。蕭茲也說：「德國一直是烏克蘭最主要的金援和軍備提供國之一」。蕭茲說，若有必要會繼續運送武器支持烏克蘭，但他未做出軍援新承諾。

澤倫斯基會後表示，他獲得「每位領袖的支持，德國也不例外」，「我今天感受到蕭茲的支持，我很開心」，他特別期待收到IRIS-T防空系統。

烏克蘭 蕭茲 德國

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