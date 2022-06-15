開戰後首批 烏克蘭穀物經波羅的海運抵西班牙

西班牙產業組織宣布，一批烏克蘭 穀物首度成功規避俄羅斯 封鎖，經由波羅的海航線運抵西班牙。

中央社引述法新社報導，西國Agafac食品生產商組織表示，懸掛芬蘭國旗的Alppila號貨輪搭載1萬8000噸動物飼料專用穀物，於13日清晨抵達西班牙西北部拉科魯尼亞港（La Coruna）。訂購這批穀物的Agafac組織指出，這條航線首度被用來運送烏克蘭穀物。

這批榖物先由卡車運送到波羅的海沿岸的波蘭西北部港口斯文諾契（Swinoujscie）；Alppila號貨輪途中還停靠德國 北部的布倫斯比特爾（Brunsbuettel），最後轉往西班牙。Agafac說，這是「第一批透過波羅的海新航線運輸的（烏國）糧食，以規避俄羅斯對黑海港口的封鎖。」

在俄羅斯入侵前，烏克蘭是全球最大葵花油生產國和主要小麥出口國，但由於俄軍封鎖烏國的黑海港口，數百萬噸糧食被迫卡關，無法出口。

烏國總統澤倫斯基先前表示，烏國目前每月透過鐵路出口超過200萬噸糧食，但這遠低於戰前透過港口、特別是敖德薩港（Odessa）出口的數量。

聯合國以及法國和土耳其等國家一直推動在黑海開闢「安全走廊」，恢復烏克蘭穀物出口。

獲提名為下一任美軍歐洲司令部司令的卡沃里（Christopher Cavoli）5月底表示，德國鐵路公司（Deutsche Bahn）近期將推出「柏林鐵運」（Berlin train lift），用專用火車把小麥從烏克蘭送到西歐。

他表示，波蘭已與德國建立便捷過境制度，以簡化交付流程。糧食一旦離開波蘭，就會運往德國北部的港口，並進一步出口。