「前線輸給俄羅斯」 烏克蘭情報高官曝：砲彈幾乎耗盡

烏克蘭喊話西方支援更多火砲，才能與俄軍匹敵。圖為俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走砲正在烏克蘭某處朝目標開火。（美聯社）

烏克蘭 軍事情報單位的副首長表示，烏克蘭在前線正輸給了俄羅斯 ，且現在幾乎是完全仰仗西方國家軍援的武器阻擋俄軍攻勢。

衛報報導，烏克蘭國防部情報總局副首長史基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，「現在這是一場砲兵戰爭」。他說，前線現在是決定未來的地方，「而我們正在火砲方面輸掉」、「烏克蘭是1門大砲對上10至15門的俄羅斯大砲，我們的西方夥伴已經把他們所有的約10%給了我們」。

據史基比特斯基表示，烏克蘭一天正在消耗5000至6000發砲彈，「我們已經幾乎用光了我們所有的（火砲）彈藥，現在正使用155口徑（155-calibre）北約標準砲彈」，又稱「歐洲也在提供較低口徑的砲彈，但隨著歐洲用盡，數量正變得越來越小」。

史基比特斯基強調，西方國家需要提供烏克蘭長程火箭系統以從遠處摧毀俄軍火砲。據報導，烏方預期將在6月15日於北約總部召開的烏克蘭防務聯絡小組會議上索要一系列武器跟防禦設備。

另一方面，英國國防部今天表示，國防大臣華勒斯本周已前往烏克蘭與總統澤倫斯基、防長列茲尼科夫會面，以確保英國軍援持續符合戰場實際需求。華勒斯此行訪問烏克蘭兩天，將在首都基輔先後與兩人會面，討論烏克蘭目前及未來可能需要的軍備與訓練，並同意加強互動。

另據德國 「明鏡周刊」報導，全球第五大武器出口國德國計畫修訂軍武出口規定，以更加簡易武裝烏克蘭等民主國家，並增加對獨裁國家出售武器的難度。俄羅斯2月底入侵烏克蘭迄今，德國一直是對烏克蘭最大的武器供應國之一，但因遲緩供應烏克蘭所稱需要的重武器以扭轉戰爭局面而遭批評。

德國軍火產業向來以潛艦、戰車、防空武器和手槍出名，主要買家為沙烏地阿拉伯、卡達和埃及。