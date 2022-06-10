馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？

普亭自比沙皇彼得大帝。(歐新社)

波蘭總統杜達針對法國和德國領導人與俄羅斯 總統普亭 通話一事猛烈抨擊，並指責法國總統馬克宏 有關「不可羞辱俄羅斯」的說法。杜達質問道：「有誰曾說過，必須給希特勒保留顏面？」

路透報導，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏都曾經在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，與普亭進行一對一通話。馬克宏甚至說過不要「羞辱」俄羅斯，以保有透過外交解決衝突的機會。三方更於5月底通話。

波蘭總統杜達暗諷普亭是希特勒。(路透)

杜達接受德國「畫報」（Bild）專訪內容日前在YouTube上線，他表示，諸如此類討論只會將非法的烏克蘭戰事合法化。他說：「二戰期間有人這樣談論過（納粹獨裁者）希特勒嗎？…有什麼人說過必須給希特勒保留顏面、或我們應該以不羞辱希特勒的方式行事？」

另據香港01引述美聯社報導，普亭9日發表談話，將入侵烏克蘭與沙皇彼得大帝（Peter the Great）建都聖彼得堡（St. Petersburg）相提並論。普亭在莫斯科向一批年輕企業家講話，稱彼得大帝建立聖彼得堡時，沒獲任何一個歐洲國家承認，於是彼得大帝收回當地並加強防衛。他認為現在也有需要取回及鞏固領土。

普亭同時警告西方企業，會為撤出俄羅斯的決定而後悔，強調俄羅斯才是將來值得關注的主權國家。