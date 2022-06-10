馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？
波蘭總統杜達針對法國和德國領導人與俄羅斯總統普亭通話一事猛烈抨擊，並指責法國總統馬克宏有關「不可羞辱俄羅斯」的說法。杜達質問道：「有誰曾說過，必須給希特勒保留顏面？」
路透報導，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏都曾經在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，與普亭進行一對一通話。馬克宏甚至說過不要「羞辱」俄羅斯，以保有透過外交解決衝突的機會。三方更於5月底通話。
杜達接受德國「畫報」（Bild）專訪內容日前在YouTube上線，他表示，諸如此類討論只會將非法的烏克蘭戰事合法化。他說：「二戰期間有人這樣談論過（納粹獨裁者）希特勒嗎？…有什麼人說過必須給希特勒保留顏面、或我們應該以不羞辱希特勒的方式行事？」
另據香港01引述美聯社報導，普亭9日發表談話，將入侵烏克蘭與沙皇彼得大帝（Peter the Great）建都聖彼得堡（St. Petersburg）相提並論。普亭在莫斯科向一批年輕企業家講話，稱彼得大帝建立聖彼得堡時，沒獲任何一個歐洲國家承認，於是彼得大帝收回當地並加強防衛。他認為現在也有需要取回及鞏固領土。
普亭同時警告西方企業，會為撤出俄羅斯的決定而後悔，強調俄羅斯才是將來值得關注的主權國家。
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