俄占北頓內次克半壁 烏1.5萬平民尚未撤離

烏東城市北頓內次克5月30日冒出濃煙。當地市長證實烏軍與俄軍爆發巷戰。（Getty Images）

俄軍近日集中火力進攻烏克蘭 在烏東其中一個最後據點北頓內次克 ，市長證實整個城市已經完全被毀，死傷人數每小時都在上升，烏軍極力抵抗，與俄軍爆發巷戰。盧甘斯克 州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，在俄軍砲火狂轟下，北頓內次克12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

蓋戴說，北頓內次克所有關鍵基建都已被毁，60%的住宅建築也被毁。他說俄軍運用同一戰術：連續砲擊數小時，然後部隊推進，又說「一直能聞到屍體的味道，因為他們沒有把屍體運走」。

蓋戴表示，一輛執行疏散任務的車輛在北頓內次克被砲彈擊中，正在車上採訪的一名法國記者被碎片擊中身亡。法國證實死者是法國BFM電視台記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）。

北頓內次克市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）表示，市內有1.2萬至1.3萬名平民在地下室或地堡避難。

北頓內次克是頓巴斯地區仍由烏克蘭控制的最大城市，如果淪陷，俄方就有望抽出更多兵力，攻打頓內次克州斯拉夫揚斯克（Slovyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）兩座被視為烏軍在烏東最後據點的城市。

此外，盧甘斯克州長蓋戴表示，該州工業城市北頓內次克經過連日的激戰後，目前大部分已被俄軍控制，但是俄軍尚未包圍這座城市。

蓋戴在張貼於網路的影片中說，北頓內次克90%已被摧毀，由於俄軍持續轟炸，目前無法運送人道補給品或疏散民眾。蓋戴稍早表示，北頓內次克12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

蓋戴也表示，俄軍空襲北頓內次克一座化學工廠的硝酸槽，呼籲民眾待在避難所，因為吸入、吞食或皮膚接觸硝酸會有危險，並敦促民眾「準備充滿氫氧化鈉的防毒面具」。