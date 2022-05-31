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歐盟祭最嚴厲制裁 禁止逾2/3俄羅斯石油進口

編譯中心／綜合30日電
歐洲理事會主席米歇爾稱，歐盟達成協議，支持禁止逾三分之二俄羅斯石油進口的命令。(歐新社)
歐洲理事會主席米歇爾稱，歐盟達成協議，支持禁止逾三分之二俄羅斯石油進口的命令。(歐新社)

歐盟各國領導人30日齊聚布魯塞爾展開峰會，對俄羅斯第6輪制裁進行討論。歐洲理事會主席米歇爾指出，歐盟領袖今天支持禁止逾三分之二俄羅斯石油進口的命令，此舉是為了懲罰莫斯科入侵烏克蘭而與匈牙利達成的妥協方案。

CNN報導，米歇爾在峰會期間推文表示：「歐盟27個成員國已同意禁運俄羅斯石油。這項協議涵括2/3以上的俄國進口石油，切斷俄國戰爭機器的一大部分經費來源。」這是俄羅斯軍事侵略烏克蘭三個月以來，歐盟迄今最嚴厲的制裁措施。

米歇爾同時表示，歐盟成員國領袖也同意將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系之外，並增加3家俄羅斯國營廣播電視公司至禁令之列。歐盟領導人將於31日再次會面，討論如何集體回應俄國侵略烏克蘭。

歐盟官員也指出，德國和波蘭表示將自願階段性排除經由陸地輸油管的石油，代表著歐盟從俄羅斯進口的石油總減少量將達90%。

此外，澤倫斯基在峰會中發表視訊談話指出：「歐洲必須停止一切爭執，內部爭論只會鼓勵俄羅斯對你們施加越來越多壓力。」他說，烏克蘭已展現出，在對俄軍入侵作戰時，團結有多麼重要。他並要求歐盟採取更多對俄制裁措施。

另一方面，俄羅斯外交部長表示，目前「解放」烏東頓巴斯地區是「無條件優先要務」。頓巴斯包括盧甘斯克和頓內次克兩個州，目前俄軍正在圍攻北頓內次克市，若拿下當地，俄軍將控制整個盧甘斯克州，是俄國的重大象徵性勝利。

有目擊者表示，由於俄軍試圖切斷增援線並包圍剩餘烏克蘭守軍，北頓內次克正經歷「每小時200次」的猛烈砲擊。北頓內次克市長估計已有1500名平民死於俄羅斯襲擊、缺乏藥物或染上無法治療疾病。

此外，烏軍近日在烏克蘭南部戰線發動反攻，想給俄軍製造壓力。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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