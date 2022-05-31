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德國遲遲不軍援烏克蘭坦克 輿論批評：把北約當藉口

編譯中心／綜合30日電
德國戰車以性能優異聞名，不過德國至今沒有軍援烏克蘭坦克。圖為德國貂鼠步兵戰車。(路透資料照片)
德國戰車以性能優異聞名，不過德國至今沒有軍援烏克蘭坦克。圖為德國貂鼠步兵戰車。(路透資料照片)

烏克蘭軍方急需武器對抗俄羅斯進攻。德國戰車以性能優異聞名，不過疑似擔心升高衝突，德國至今沒有軍援烏克蘭坦克，備受輿論批評。

俄羅斯入侵烏克蘭兩個月後，德國打破不提供重武器給交戰方的傳統，4月底宣布將交付50輛獵豹（Gepard）防空戰車給烏軍，用來對付武裝直升機、無人機和低空飛行的戰機，預計7月開始交貨。德國並決定與荷蘭一起交付12輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，這個月中起在西部的步兵學校訓練烏克蘭士兵使用這些先進裝備。

不過，儘管烏克蘭總統澤倫斯基開口要求，德國至今仍拒絕提供豹1型（Leopard 1）主力坦克和貂鼠（Marder）步兵戰車給烏克蘭。

對此，德國國防部次長莫勒曾表示，北約組織內部對「不交付西方坦克和步兵戰車給烏克蘭有共識」，這個立場到目前為止沒有改變。北約人士說，俄國可能將西方供應坦克和戰機給烏克蘭視為正式參戰，採取軍事反擊措施。

不過，德國輿論普遍認為烏克蘭抵禦俄軍的同時，也在捍衛全歐洲的安全，不解政府不願交付坦克給烏克蘭，政府內部對此也爭論不休。

歐洲外交關係協會（ECFR）的軍事專家格賽爾認為，美國等國也供應M113裝甲運兵車給烏克蘭，德國明明有許多退役的坦克，只是拿北約內部有約定當藉口，不願軍援烏克蘭坦克。

另一方面，德國政府與保守派在野黨已商定，將撥款1000億歐元（約1076.5億美元）來推動軍隊現代化。朝野協議設立軍備採購特別基金，也可使德國達成北約規定會員國國防支出須占國內生產毛額（GDP）2%的目標。

不過，由於這次增加軍費將令政府赤字大增，國會不得不修訂1949年沿用至今的憲法，避免與當中的債務上限條款衝突。德國每年常規防務支出大約為500億歐元（約538億美元），這次額外軍費規模相當於兩年軍費開支。

烏克蘭 德國 北約

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