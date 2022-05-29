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歐盟商討俄油制裁折衷方案 為緊急峰會鋪路

中央布魯塞爾29日綜合外電報導
歐洲聯盟國家正就第6輪對俄羅斯制裁進行談判。以確保各國領袖可在30至31日舉行的緊急峰會上，就禁運俄油達成協議。(美聯社)
歐洲聯盟國家正就第6輪對俄羅斯制裁進行談判。以確保各國領袖可在30至31日舉行的緊急峰會上，就禁運俄油達成協議。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）國家正就第6輪對俄羅斯制裁進行談判，來自27個成員國的代表今天審查一項折衷方案，以確保各國領袖可在30至31日舉行的緊急峰會上，就禁運俄油達成協議。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計將透過視訊在峰會上發表談話，敦促歐盟領袖在俄軍入侵烏國3個月後「切斷俄羅斯（原油）出口」。

歐盟提議的最新一輪制裁措施遭到內陸國家匈牙利強力反對，匈國高達65%的石油需求仰賴透過管道供應的俄羅斯原油。

先前歐盟提議，匈牙利可較其他成員國多享有2年緩衝期，以擺脫對俄油的依賴，不過布達佩斯已拒絕上述提議。

匈牙利希望歐盟至少能提供4年緩衝期以及8億歐元以上資金，以協助其煉油廠處理非俄羅斯原油，並提高對鄰國克羅埃西亞的輸油能力。

外交消息人士指出，與匈牙利同樣仰賴德魯斯巴輸油管線（Druzhba）運送俄油的斯洛伐克和捷克，皆已同意接受歐盟提出的2年半緩衝期。

據消息人士，今天提出的折衷方案包括將德魯斯巴輸油管線排除在石油禁運措施之外，僅針對透過油輪運往歐盟的石油實施制裁。

據統計，俄國輸往歐洲的石油中，德魯斯巴輸油管線運量占1/3，透過油輪運輸的數量則占2/3。

歐盟 石油 俄羅斯

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