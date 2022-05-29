斥法德「學不乖」 波羅的海眾國齊轟：為俄暴力鋪路

波羅的海國家29日猛批法國總統馬克宏（左）與德國總理蕭茲28日跟普亭談疏通烏克蘭港口。（Getty Images）

英國金融時報報導，波羅的海國家政治人物29日砲轟法德領導人與俄國 總統普亭 討論如何疏通烏克蘭 港口，凸顯西方盟國在如何處理對俄國的外交關係上存在分歧。

東歐領導人對於西歐領導人跟普亭對話的意願感到不安，並再次引發外界懷疑，部分歐盟國家正推動基輔割讓領土以結束戰爭。

愛沙尼亞國會外交事務委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson）說：「令人難以置信的是，法德兩國領導人正無意中為俄國新暴行鋪路。巴黎跟柏林怎未能從歷史中學到教訓？ 」

拉脫維亞副總理帕布瑞克斯（Artis Pabriks）也推文說：「顯然有許多所謂的西方領袖明確想要自取其辱，同時又完全脫離政治現實。」

立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，俄國必須被孤立，因為包括印度、澳洲、日本、南韓和小台灣（little Taiwan）在內各國，都在焦慮地關注烏克蘭局勢。「給占領者占領領土的機會，代表它可在其他地方如法炮製。」

德國總理蕭茲與法國總統馬克宏28日與俄國總統普亭進行長達80分鐘的三方通話，普亭稱願想辦法疏通卡在烏克蘭港口的榖物，並可能在相關制裁解除情況下，增加俄國化肥和農產品出口。