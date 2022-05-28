烏東遭最慘烈強攻 哈爾科夫又被砲擊

親俄部隊的士兵26日開著裝甲車，駛過烏克蘭盧甘斯克州波帕斯納亞一棟被毀的住宅大樓。（路透）

烏克蘭 官員表示，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈階段，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭到俄羅斯 軍隊兵臨城下，俄軍同時對烏克蘭第二大城哈爾科夫重新展開砲擊。烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏國必須面對現實與俄羅斯和談，這可能是結束戰爭的必要手段。

烏克蘭表示，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈地步，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭到俄羅斯軍隊兵臨城下。俄軍同時對烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）重新展開砲擊。

莫斯科於開戰初期就打算拿下哈爾科夫，卻在激烈戰役中遭到擊退。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，俄方對哈爾科夫展開新一輪砲轟，造成9人喪生。俄方之前作戰失利後，許多當地居民本來已重返家園，他們的生命財產再度蒙受威脅。

烏克蘭國家衛隊地區負責人科爾班（Gennady Korban）說，俄羅斯軍隊清晨攻擊烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一座軍事設施，造成約10人死亡，30多人受傷。

中央社引述法新社報導，無法拿下烏克蘭首都基輔的俄軍往烏東工業重鎮頓巴斯（Donbas）地區推進，對具戰略意義的北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）在內多個城巿中心兵臨城下。烏方表示，北頓內茨克已有60%民宅全毀，而俄軍的猛烈砲轟也讓警察局起火燃燒。

親莫斯科的分離主義團體自從2014年以來就掌控頓巴斯部分地區，看起來俄羅斯現在打算進一步拿下整個頓巴斯。這個工業盆地由頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克 （Lugansk）兩個州組成。

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）則指出，俄軍「猛烈」轟炸利西昌斯克（Lysychansk），造成包括人道援助中心等民用基礎設施嚴重受損。

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天傾力而出，企圖攻取工業區盧甘斯克（Lugansk）其餘地方，烏東戰火已高升到至今最猛烈的地步。