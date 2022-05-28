衝突升級？美擬援烏遠程火箭 可直轟俄本土

美國正在考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美國和盟國對烏克蘭 提供的武器愈來愈先進，拜登 政府正準備以提供先進的遠程火箭系統，來加強對烏克蘭的武器援助，並稱這些火箭系統是烏克蘭目前提出的「最高要求」。官員預計，這計畫最早可能在下周宣布。然而，若烏克蘭直接打擊俄羅斯 本土，衝突將有升級風險。對此，美國外交官員表示，華府已和基輔當局就此商討。

CNN報導，近幾周包括總統澤倫斯基在內的烏克蘭高級官員，一直請求美國及其盟國提供多管火箭炮系統（MLRS）。因為美國製造的可以發射數百公里的火箭炮彈，比烏克蘭已經擁有的任何系統都要遠得多，烏方認為這可能會在俄烏戰爭中改變他們的形勢。

美國官員指出，拜登政府甚至正在考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。這款發射器射程數百公里不等，取決於發射的武器。

這些檯面下的討論高度敏感，先前不曾見諸媒體報導，美方對於援烏武器使用沒有定下明確的地理限制。不過3名美國官員和外交消息人士表示，這些討論尋求就衝突升級的風險達成共識。

其中一名美國官員匿名表示：「我們擔心情勢升級，卻又不想針對我們給他們的東西定下地理界限，或讓他們太綁手綁腳。」

基輔當局對抗俄羅斯入侵部隊愈來愈有斬獲，超乎美國情報官員先前預測，總統拜登政府和美國盟友也愈來愈有意願提供烏克蘭長程武器，包括M777榴彈砲。

但美國情報機構也警告風險日益升高，尤其俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昭然若揭的野心與俄軍表現不相稱。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）本月在聯邦參議院聽證會中表示，未來數月這場戰爭恐怕「朝更不可預測而且可能升級的走向」。