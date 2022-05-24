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烏克蘭第一夫人：俄烏衝突影響健康恐持續數十載

中央社日內瓦23日綜合外電報導
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基(前)。(美聯社)
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基(前)。(美聯社)

烏克蘭第一夫人今天在世界衛生組織（WHO）年度會議中警告，俄羅斯發動的戰爭對醫療保健和心理健康的影響恐持續數十年，莫斯科當局則譴責這場論壇已被政治化。

歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）在日內瓦世界衛生大會（WHA）發表視訊演說時表示：「俄羅斯發動的戰爭製造了令人難以想像的恐怖」，特別是對心理健康的影響。

她說：「世界衛生組織致力於保護生命和健康最基本人權。現在，這兩項權利在烏克蘭都受到侵犯。」

歐倫娜說：「不幸的是，這場戰爭的後果將持續數年甚至數十年。」

與此同時，她的丈夫、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）發表談話，敦促全球企業和政治精英確保對俄羅斯實施最大程度的制裁。

歐倫娜發表上述言論之際，世界衛生大會與會國正準備於明天討論烏克蘭和其盟友提交的決議，嚴厲譴責俄羅斯入侵烏國，特別是對烏克蘭醫療保健機構發動200多次攻擊，包括醫院和救護車。

歐倫娜說，現在「無論是成人或孩童，沒有一個烏克蘭人能確定自己明天醒來時，飛彈會不會擊中他們的家，醫生也無法確定救護車是否會在接送患者途中遭到轟炸」。

明天的決議也將對「烏克蘭的衛生緊急情況」發出警告，並凸顯對境外地區造成的迫切影響，包括糧食出口中斷正如何加劇全球糧食安全危機。

然而，儘管俄羅斯因入侵烏克蘭而被其他國際機組織拒於門外，但在世界衛生大會上並未預見此類制裁。

一名西方外交官告訴法新社：「沒有人要求將他們趕出去。」承認世衛組織規範所允許的制裁「非常薄弱」。

不過，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）堅稱，這項決議「使用了強硬措辭」，他有信心能獲得支持並通過。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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