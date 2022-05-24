烏才凍結談判 俄又喊願意繼續談

繼烏克蘭 21日排除與俄羅斯恢復停火談判之後，俄方首席談判代表22日說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。

俄國首席談判人員梅丁思基接受白俄羅斯 電視台訪問時表示：「就我方來說，我們已準備好繼續對話。凍結談判完全是烏克蘭方面的提議。球現在在他們手上。俄羅斯從未拒絕談判。」

俄羅斯入侵烏克蘭初期，兩國代表團會定期舉行面對面與視訊會談；烏俄外長於3月在土耳其磋商，隨後雙方又在伊斯坦堡舉行代表團會議，此後談判停滯，迄今仍無具體成果。

烏克蘭總統府顧問兼烏方首席談判代表波多利雅克17日表示，由於先前談判缺乏實質進展，和談已「暫停」。

波多利雅克也說，如今基輔對戰爭的立場變得更堅定，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更凶。他還強調，基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。

烏克蘭戰爭導致大批民眾逃往外國，或逃往國內未被戰火波及處躲避。聯合國表示，受到俄羅斯在烏克蘭發動戰爭等衝突影響，全球流離失所的人數首度突破1億大關。

此外，烏克蘭情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）宣稱，俄國總統普亭 大約兩個月前躲過包括亞美尼亞、亞塞拜然和俄國南部部分地區所發動的一次暗殺。

如果屬實，這將是普亭2月24日下令入侵烏克蘭以來，外界知道的唯一暗殺。布達諾夫並沒有說這起未遂暗殺跟烏克蘭戰爭有關。

上個月，普亭參加極端民族主義者吉里諾夫斯基喪禮時，帶著隨時能發動核武攻擊的手提包「核足球」。當普亭向死者致敬時，其他參加喪禮的人都被趕出場，顯見他害怕暗殺。普亭曾說自己逃過無數次暗殺。