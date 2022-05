英相強生寫信給烏克蘭孩童：你們是所有人的榜樣

英國 首相強生寫信給烏克蘭 全國孩童,要他們為自己的堅韌與尊嚴感到驕傲,並稱他們是全球各地成人、孩童的最佳榜樣。強生強調,英國各界永遠會把烏克蘭孩子們放在心上,「你們並不孤單」。

強生(Boris Johnson)今天透過推特發布他致烏克蘭孩童的信函,有英文和烏克蘭文兩個版本,都附上他的親筆簽名,日期押23日。

To all the children of Ukraine: You are not alone. We stand with you. pic.twitter.com/aFzLK2gJu7