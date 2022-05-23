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換囚？ 俄談判專家：或以亞速戰俘交換烏國親俄富豪

編譯中心／綜合22日電
烏國總統澤倫斯基的官方IG帳戶12日公布與普亭私交甚篤的烏國親俄財閥梅維楚克被捕照片。(Getty Images)
烏國總統澤倫斯基的官方IG帳戶12日公布與普亭私交甚篤的烏國親俄財閥梅維楚克被捕照片。(Getty Images)

烏克蘭21日排除與俄羅斯恢復停火談判後，俄方首席談判代表22日表示，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。俄羅斯談判人員表示，俄國當局會考慮以被俘虜的亞速軍團（Azov Regiment）分子，交換親俄國總統普亭的烏克蘭商人梅維楚克（Viktor Medvedchuk）。據了解，馬立波亞速鋼鐵廠的俘虜當中，有78名女性、也有外國人。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）21日報導，與烏克蘭進行談判的俄羅斯代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示：「我們會研究這個可能性。」

67歲的梅維楚克是政治人物，也是烏克蘭首富之一，眾所周知與普亭（Vladimir Putin）關係密切。俄羅斯2月入侵烏克蘭後，梅維楚克逃離軟禁，但4月中又被捕。

俄軍前一天宣布，最後一批死守在烏克蘭東南部馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍已經「投降」。

俄國首席談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）接受白俄羅斯電視台訪問時表示：「就我方來說，我們已準備好繼續對話。凍結談判完全是烏克蘭方面的提議…球現在在他們手上。俄羅斯從未拒絕談判。」

俄方首席和平談判代表說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。圖烏克...
俄方首席和平談判代表說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。圖烏克蘭哈爾科夫一處埋葬著陣亡將士的墓園。(美聯社)

捍衛領土 烏國拒和談

對此，烏克蘭總統府顧問兼烏方首席談判人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）17日表示，由於先前談判缺乏實質進展，與莫斯科的和談已經「暫停」。

波多利雅科21日時表示，如今基輔對戰爭的立場變得更堅定不妥協。烏國相信，讓步只會適得其反，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更凶。他還強調，基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。

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