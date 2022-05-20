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俄稱部署雷射武器能燒毀無人機 烏克蘭嘲：如「神奇武器」

編譯中心／綜合19日電
俄軍18日在馬立波南部伊里奇冶金廠遭摧毀的部分附近巡邏。（美聯社）
俄軍18日在馬立波南部伊里奇冶金廠遭摧毀的部分附近巡邏。（美聯社）

主管軍事發展的俄羅斯副總理波瑞索夫接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）訪問表示，正在烏克蘭動用新一代的高性能雷射武器「扎地拉」（Zadira）燒毀無人機，聲稱17日一項測試顯示，雷射在5秒內燒毀5公里外的一架無人機。

俄羅斯總統普亭2018年曾公布一系列新武器，包括新型洲際彈道飛彈、水下核動力無人潛航器、一款超音速武器和一款新型雷射武器。外界對新型雷射武器的性能知之甚少。

普亭曾提及一款名為「佩雷斯維特」（Peresvet）的雷射作戰系統，名稱來自一位中世紀東正教僧侶戰士佩雷斯維特（Alexander Peresvet），他在一場激烈戰鬥中犧牲。

然而，美國與烏克蘭對波瑞索夫的說法持懷疑態度。華盛頓郵報報導，一名美國國防部資深官員18日記者會表示，美國目前沒有發現任何證據可以證實波瑞索夫的說法。

俄羅斯18日宣稱，正在烏克蘭動用新一代的高性能雷射武器以燒毀無人機。圖為俄國「佩...
俄羅斯18日宣稱，正在烏克蘭動用新一代的高性能雷射武器以燒毀無人機。圖為俄國「佩雷斯維特」雷射作戰系統。（圖取自維基）

烏克蘭澤倫斯基18日發表全國晚間演說時，也嘲弄俄國說法就像納粹德國在二戰宣傳的「神奇武器」（wonder weapon），其實根本沒這麼厲害；「這顯示俄國入侵徹底失敗，也表明他們害怕承認俄國在最高國家和軍事層面犯下災難性錯誤」。

另一方面，俄羅斯國防部今天宣稱，烏克蘭東南部港市馬立波遭圍困多時的亞速鋼鐵廠內，有771名戰士投降，自16日迄今，當地已有1730名守軍投降，其中有80人受傷。

俄國國防部還發布一段影片，顯示投降士兵步出亞速鋼鐵廠，有些人明顯受了傷，還有人拄著拐杖，當他們離去時，俄軍進行拍身搜查並檢查他們身上的包包。據稱，受傷的烏軍被送往烏克蘭東部莫斯科控制地區的一間醫院。

基輔當局已宣布，將設法透過換俘方式救回亞速鋼鐵廠戰士，但莫斯科尚未就此議題提供明確答覆。

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