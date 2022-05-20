俄稱部署雷射武器能燒毀無人機 烏克蘭嘲：如「神奇武器」

俄軍18日在馬立波南部伊里奇冶金廠遭摧毀的部分附近巡邏。（美聯社）

主管軍事發展的俄羅斯 副總理波瑞索夫接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）訪問表示，正在烏克蘭 動用新一代的高性能雷射武器「扎地拉」（Zadira）燒毀無人機，聲稱17日一項測試顯示，雷射在5秒內燒毀5公里外的一架無人機。

俄羅斯總統普亭2018年曾公布一系列新武器，包括新型洲際彈道飛彈、水下核動力無人潛航器、一款超音速武器和一款新型雷射武器。外界對新型雷射武器的性能知之甚少。

普亭曾提及一款名為「佩雷斯維特」（Peresvet）的雷射作戰系統，名稱來自一位中世紀東正教僧侶戰士佩雷斯維特（Alexander Peresvet），他在一場激烈戰鬥中犧牲。

然而，美國與烏克蘭對波瑞索夫的說法持懷疑態度。華盛頓郵報報導，一名美國國防部資深官員18日記者會表示，美國目前沒有發現任何證據可以證實波瑞索夫的說法。

俄羅斯18日宣稱，正在烏克蘭動用新一代的高性能雷射武器以燒毀無人機。圖為俄國「佩雷斯維特」雷射作戰系統。（圖取自維基）

烏克蘭澤倫斯基18日發表全國晚間演說時，也嘲弄俄國 說法就像納粹德國在二戰宣傳的「神奇武器」（wonder weapon），其實根本沒這麼厲害；「這顯示俄國入侵徹底失敗，也表明他們害怕承認俄國在最高國家和軍事層面犯下災難性錯誤」。

另一方面，俄羅斯國防部今天宣稱，烏克蘭東南部港市馬立波遭圍困多時的亞速鋼鐵廠內，有771名戰士投降，自16日迄今，當地已有1730名守軍投降，其中有80人受傷。

俄國國防部還發布一段影片，顯示投降士兵步出亞速鋼鐵廠，有些人明顯受了傷，還有人拄著拐杖，當他們離去時，俄軍進行拍身搜查並檢查他們身上的包包。據稱，受傷的烏軍被送往烏克蘭東部莫斯科控制地區的一間醫院。

基輔當局已宣布，將設法透過換俘方式救回亞速鋼鐵廠戰士，但莫斯科尚未就此議題提供明確答覆。