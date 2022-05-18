勝負未分 烏軍棄守亞速廠 東北部傳捷報

俄羅斯國防部17日發布相片，顯示烏克蘭士兵離開亞速鋼鐵廠後，被親俄武裝人員搜身。（Getty Images）

俄軍圍攻烏克蘭 東南部港口重鎮馬立波82天後，烏軍宣布已完成在當地的「戰鬥任務」，並跟俄方達成換俘協議，撤走亞速鋼鐵廠的最後一批守軍；這意味俄羅斯 全面攻占馬立波 ，當地與克里米亞的陸橋基本打通。不過烏克蘭在東北部頻傳捷報，已收復第二大城市哈爾科夫周邊被俄軍占領的失地。

倫敦智庫皇家國防聯合研究所的軍事分析師埃文斯認為，俄烏戰事出現某種程度的僵局，「現在有一種新的說法：烏克蘭正在獲勝。我認為，更現實的情況是，烏克蘭沒有輸，俄羅斯也沒有贏」。

烏克蘭總參謀部16日晚間聲明表示，馬立波駐軍已經「完成戰鬥任務」。烏克蘭官員表示已開始從亞速鋼鐵廠撤離，根據軍方說法，共有264名士兵被送往俄羅斯軍隊控制的2個地區、其中有53人身受重傷。

國防部副部長馬里亞爾指出「來自亞速鋼鐵廠的53名重傷員被疏散到新亞速斯克鎮一家醫療機構接受救治，另有211人通過人道主義走廊被帶到歐連尼夫卡鎮，未來將按照換俘程序返回烏克蘭控制領土。

此外，馬里亞爾還補充說「烏軍正努力營救亞速廠內的剩餘部隊」。目前尚不清楚工廠內還有多少士兵，官員和戰士的親屬近幾天表示可能有多達2000人，其中包括數百人受傷。

紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基向在俄羅斯持續數周的攻擊下為平民提供庇護並拚命戰鬥的捍衛者致敬，並稱「我們希望能拯救自家人的生命，我想強調的是：烏克蘭需要活著的英雄」。

隨著亞速鋼鐵廠守軍撤離，馬立波將完全落入俄軍控制，但烏克蘭官方表示，烏軍在東北部反攻頻頻得手，不僅收復哈爾科夫周邊被俄軍占領的失地，而且將俄軍驅趕到遠至烏俄邊境 附近的地區。

烏軍收復哈爾科夫周邊被俄軍占領的失地，可算是繼3月烏軍反攻奪回基輔外圍城市後另一勝利。美國智庫戰爭研究所指，哈爾科夫的俄軍實際上已被烏軍擊退，但烏軍將領指哈爾科夫仍有郊區受攻擊。