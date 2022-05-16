亞速鋼鐵廠「易地復工」支援烏軍 重啟鋼鐵產業第一步

媒體報導，烏南亞速鋼鐵廠為繼續支援烏軍，已易地復工。圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）

烏克蘭 戰爭爆發前，烏南馬立波的亞速鋼鐵廠是世界重要的鋼鐵供應者，儘管該廠目前尚未脫離戰火，其東家為求儘快復工，已在烏國其他地方另起爐灶，恢復生產。

據英國 「金融時報」報導，亞速鋼鐵廠在馬立波的巨大廠區至今仍在烏軍手中，成為烏克蘭頑強抵抗的象徵。但由於該廠在世界供應鏈舉足輕重的地位，其東家、烏國最大鋼鐵製造商Metinvest已設法在其他地方恢復生產。這是重啟烏克蘭鋼鐵產業的第一步。

Metinvest執行長芮真科夫表示，該公司50%產品通常出口到歐盟和英國，「這是個重大問題，尤其對義大利和英國等國而言。他們許多半成品供應來自烏克蘭。」芮真科夫說，該公司正與烏克蘭政府合作，開闢通往歐洲的新出口路線。

他表示，公司已設法將一些材料運到其在保加利亞的工廠，以及羅馬尼亞和匈牙利的客戶方面。該公司最近經由羅馬尼亞黑海港口康斯坦塔，將戰爭爆發以來第一批鐵礦石運往阿爾及利亞。

儘管危機仍在，芮真科夫對公司復甦充滿信心。該公司還重新調整了烏克蘭的一些業務，為烏軍生產用於製作防彈背心的鋼板，以及用來對付俄軍的反戰車陷阱。

此外，烏克蘭戰爭的前線今天出現變化，俄軍在戰事激烈的東部頓巴斯區取得若干進展，烏方軍隊則在俄軍占領的戰略要地伊久姆市附近發動反攻。

路透指出，烏克蘭施壓伊久姆市與俄國 補給線，將使俄軍更難包圍頓巴斯區東部戰線的烏軍。

伊久姆橫跨頓內次河，從第二大城哈爾科夫沿主要公路向東南方行駛約120公里可抵達。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫在社群媒體上評論說，衝突最激烈的地點仍是伊久姆方向，「我方武裝部隊在那裡已改為反攻，敵軍在某些陣線撤退」。

但烏克蘭軍方今天上午更新戰況時坦言受挫，表示：「俄軍雖然有損失，仍在大頓巴斯區利曼、北頓內茨克、阿夫迪夫卡、庫拉霍夫等地持續挺進。」

烏克蘭軍方也說，今天俄國仍持續轟炸烏克蘭南部港口馬立波的亞速鋼鐵廠。在馬立波淪陷數週後，還有幾百名烏克蘭戰士躲在廠內。烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正在談判藉由交出俄軍戰俘，來換取從馬立波市撤出傷兵。

英國軍事情報單位今天公布的評估表示，俄國已損失約三分之一在2月部署的地面戰鬥部隊，且頓巴斯區攻勢「時程顯著落後」，未來30天內不太可能取得快速進展。