攻烏不力 傳俄總參謀長遭停職 普亭整肅多名高階將領

烏克蘭總統顧問說，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（右）已被俄羅斯總統普亭（左）停職。圖為兩人2013年檔案照。（路透）

俄羅斯進攻烏克蘭 首都基輔等地區失利後，重整部隊轉往烏東地區，但仍遭到烏軍強力抵抗。據烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，俄羅斯總統普亭 將戰事失利怪在高階將領身上，參謀總長吉拉西莫夫更遭到停職。

英國「每日郵報」12日報導，阿列斯托維奇說，普亭將入侵烏克蘭的不利歸咎於俄軍高階指揮官，根據初步情資顯示，吉拉西莫夫已被停職。吉拉西莫夫早前親臨烏東前線，卻傳出遭到烏軍擊傷，在9日的俄國「勝利日」閱兵中，吉拉西莫夫就罕見缺席。

阿列斯托維奇說，目前克里姆林宮在考慮是否要給吉拉西莫夫時間，將功贖罪。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）表示，法國總統馬克宏（中）曾要求烏克蘭在主權上讓步，給俄國總統普亭（右）留點面子。（Getty Images）

阿列斯托維奇還透露，有一些俄軍的高級將領被撤職或逮捕，俄軍西部軍區第一戰車部隊司令基塞爾（Sergei Kisel）已被捕並遭開除；而烏克蘭內政部則稱，黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）上將因「莫斯科號」遭烏飛彈擊沉，已遭免職並逮捕。

另據政治新聞網站Politico報導，烏克蘭總統澤倫斯基 表示，法國總統馬克宏曾要求烏克蘭在主權上讓步，給普亭留點面子。

義大利國營電視台RAI在12日晚間播出的脫口秀節目「Porta a Porta」中，澤倫斯基被問及，對於馬克宏曾在9日警告歐洲要避免羞辱普亭，有何看法。澤倫斯基說，「我們想要俄軍離開我們的土地。我們沒有在俄國的土地上，也不會用任何領土幫普亭挽回顏面，那不公平」。

不過，法國總統府艾麗榭宮對此駁斥，「總統馬克宏從未在沒有和烏克蘭總統澤倫斯基達成協議的狀況下，與俄國總統普亭討論任何事情；也沒有要求澤倫斯基做出任何讓步。他一直說，烏克蘭與俄國協商的條款由烏克蘭人決定」。