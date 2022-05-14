聯合國人權理事會決議「查俄戰爭罪 」 中國投反對票

聯合國 人權理事會（UNHRC）12日通過決議，要調查俄羅斯軍隊在烏克蘭 首都基輔地區及其他地方可能犯下的戰爭罪；俄國 則稱此舉是在清算政治舊帳。

聯合國人權理事會成員以33票贊成、2票反對的壓倒性多數通過這項決議，要調查委員會調查基輔周圍及蘇米等俄軍一度占領的地區發生的事件。中國與厄利垂亞一改先前在烏克蘭議題上棄權的立場，投下反對票。

路透報導，中國駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭說：「我們注意到近年（人權理事會的）政治化和對立加劇，嚴重影響可信度、公正及團結。」

烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃透過視訊對人權理事會說：「這些曾於2月底和3月被俄國占領的地區，經歷了歐陸數十年來最恐怖的侵犯人權事件。」

扎帕洛娃拿著一張圖畫，說是出自一名在母親面前遭人性侵的11歲男孩之手，「事發後他就喪失說話能力，唯一的溝通方式就是畫黑線」。

俄國否認在俄烏戰事中於烏克蘭犯下虐待行為，以缺席理事會的方式表達抗議。

俄駐聯合國大使賈奇洛夫在人權理事會表決前發布電郵聲明說：「『西方集團』正組織另一波政治打擊來妖魔化俄羅斯，而不是討論導致這個國家（指烏克蘭）出現危機的真正原因並尋找解決方案。」

俄羅斯因被控在烏克蘭犯下諸多侵犯人權情事，上月被聯合國人權理事會停權；莫斯科則乾脆宣布退出理事會，如今只是普通觀察員。

中央社引述法新社報導，聯合國人權理事會已於3月4日表決同意啟動調查委員會，以探究俄國是否犯下戰爭罪。決議也要求調查委員會於9月常會向理事會簡報進展，並於2023年3月會議上提交的報告中完整交代調查結果。