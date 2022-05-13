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芬蘭最快10月入北約 俄再嗆報復 傳明起停供天然氣

編譯中心／綜合12日電
芬蘭守備旅預備役人員參加地方防衛演習時，進行實彈射擊。（路透）
芬蘭守備旅預備役人員參加地方防衛演習時，進行實彈射擊。（路透）

芬蘭總統尼尼斯托與總理馬林12日發表聯合聲明，宣布支持加入北約組織。這使與俄國接壤邊境綿延1200多公里的芬蘭，距離加入美國為首的北約更進一步。北約表示歡迎，將迅速完成芬蘭入會程序，俄羅斯則稱此舉傷害雙邊關係，俄國將被迫做出軍事回應。另一中立國瑞典也預期最快於16日表明意願。

尼尼斯托與馬林聯合聲明表示：「芬蘭必須毫不延遲申請加入北約。我們希望在未來幾天，迅速進行做出這一決定仍需的國家步驟。」聲明表示：「北約會籍將強化芬蘭安全，身為北約成員，芬蘭將強化這個聯盟」。

自俄國今年2月24日入侵烏克蘭以來，芬蘭國內針對加入北約的支持度激增。芬蘭政府的特別委員會將在15日開會，正式宣布申請加入北約，接著把提案送交國會通過。芬蘭提出加入申請後，必須經過北約30個成員國會批准，這項程序可能需要四個月至一年。

芬蘭外交部長哈維斯托說，相信芬蘭最快可以在10月1日正式成為北約成員。北約秘書長史托騰柏格表示，歡迎芬蘭領袖支持加入北約，並表示入會程序將「順利快速」，「若芬蘭申請加入，他們將受到北約熱烈歡迎」。

俄國克里姆林宮12日表示，芬蘭加入北約對俄羅斯「無疑」構成威脅；克宮發言人佩斯科夫說，芬蘭加入北約令人遺憾，並將招致對等反應。

俄國外交部發表聲明說，芬蘭此舉嚴重傷害俄芬關係與北歐和平穩定，俄國將被迫作出軍事和其他方面回應。俄國聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫則警告，若與北約發生衝突有可能引爆核戰。

尼尼斯托針對莫斯科「已為攻擊鄰國作好準備」的威脅，呼籲俄方「去照照鏡子」，他說：「這是你一手造成的。」

此外，芬蘭「晚報」引述不具名消息人士報導，政壇要人已接獲警告，俄羅斯可能於明天停止供應天然氣給芬蘭。芬蘭用的天然氣絕大部分從俄羅斯輸入，但天然氣只占芬蘭每年能源消耗量的5%左右。

不過，天然氣供應若少掉一大部分，代表工業巨頭如奈斯特石油公司（Neste）、林業集團梅沙（Metsa），以及其他林業、化學、食品業公司將須尋找替代能源來源，或是調整生產作業。

芬蘭政府5日曾表示，已為俄國5月底可能切斷天然氣做好準備，因為俄方要求以盧布支付天然氣款項，但芬蘭拒絕遵從。

北約成員國列表（中央社）
北約成員國列表（中央社）

俄國 天然氣 俄羅斯

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