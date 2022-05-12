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「受攻擊時互助 」英國、瑞典達成安全協議 諷普亭讓歐洲團結

編譯中心／綜合11日電

英國首相強生今天出訪瑞典，與瑞典總理安德森發表共同聲明，強調英國與瑞典長久堅定的夥伴關係將繼續深化，若瑞典遭受攻擊，英國將提供協助。

安德森在共同記者會上感謝英國政府長久來支持瑞典，也很感謝強生本次造訪瑞典，跟瑞典政府簽訂「雙邊政治團結聲明」（Bilateral Declaration of Political Solidarity）。

安德森表示，英瑞兩國決定不論是和平、危機、衝突的情況，都要一起面對，若其中一國不幸受難或遭受攻擊，另一國會採取不同方法進行協助，協助的內容取決於受攻擊國的要求，協助的方式包括提供軍事資源。

安德森也強調，這個夥伴關係並不會因為瑞典未來做出的國家安全選擇而有所改變。也就是說，無論瑞典是否加入北約，英國都將會在瑞典遭遇緊急危難時依照瑞典的要求，提供必要協助。

她說，俄羅斯總統普亭希望分裂歐洲，但卻讓歐洲更加團結，甚至更想加強合作關係。

強生則譴責普亭破壞歐洲和平。他表示，這個雙邊聲明將會讓英、瑞兩國的合作關係更加密切，未來兩國將能在情報、軍事演習、科技發展上有更多合作。

安德森表示，俄國已表示，若瑞典、芬蘭加入北約，俄國將會有所反應，但是會是怎樣的反應，不得而知。她也表示，瑞典與英國的雙邊聲明的確讓瑞典更加安全。

對於許多人關心瑞典送出北約申請到正式成為北約會員期間，所謂「灰色地帶」的安全問題，安德森表示，瑞典現在把加入北約當作其中一個國防選項，也積極的在與英、美等國討論相關事宜，得到這些國家的支持保證。

瑞典 英國 普亭

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