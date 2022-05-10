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以團結回應普亭 馬克宏推歐洲政治共同體接納烏克蘭

編譯中心／綜合9日電
馬克宏在歐洲未來論壇上提議，打造歐洲政治共同體以接納烏克蘭等國。(路透)
馬克宏在歐洲未來論壇上提議，打造歐洲政治共同體以接納烏克蘭等國。(路透)

在俄羅斯慶祝二戰勝利日紀念幾小時後，歐盟領袖齊聚歐洲未來論壇，以行動回應俄國總統普亭。馬克宏表示，會確保俄國「永無法奪下烏克蘭」，並提議打造歐洲政治共同體以接納烏克蘭等國。

為期一年的歐洲未來論壇今天於歐洲議會所在地法國東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）舉行閉幕式，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統暨歐盟輪值主席馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）等人皆出席會議。

馬克宏在連任後的首次國際演說中聚焦俄烏戰爭，他說，「戰爭又重回我們的大陸，烏克蘭人民正為自由奮戰，我們支持且將持續支持烏克蘭」。

馬克宏以歐盟理事會主席國領袖身分向歐洲議會表示，歐洲的目標是「盡快終結這場戰爭」，並盡一切可能讓俄羅斯「永遠不可能奪下烏克蘭」，同時譴責「俄羅斯在烏克蘭犯下的嚴峻罪行」。

馬克宏指出，「烏克蘭戰爭，以及烏克蘭、摩爾多瓦與喬治亞人民對於入歐的合理期盼，都讓我們反思歐洲的地理與組織」。

他強調烏克蘭憑藉勇氣與奮鬥，「早已成為歐盟家族心中的一員」，但歐盟入會過程需要好幾年的時間。因此他話鋒一轉，表示歐盟不該是重建歐洲大陸的唯一途徑，並提出成立「歐洲政治共同體」的計畫。

歐盟的獨立與主權向來是馬克宏的主張。他表示財政危機、疫情、戰爭都凸顯了歐盟的脆弱，因此希望更進一步推動防禦，「以更好地保護位於歐盟邊界的國家」。另外，他也敦促歐盟盡快脫離石化能源，不僅為生態，也是為了「不依賴其他國家」。

歐盟 烏克蘭 馬克宏

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