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普亭「勝利日」演說未正式宣戰 專家：俄軍快落敗了

編譯郭宣含／綜合9日電
俄國總統普亭(中)9日在莫斯科紅場出席慶祝二戰戰勝納粹德國的「勝利日」77周年閱兵，並發表演說。(Getty Images)
俄國總統普亭(中)9日在莫斯科紅場出席慶祝二戰戰勝納粹德國的「勝利日」77周年閱兵，並發表演說。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)9日發表「勝利日」演說時未正式對烏克蘭宣戰，也未升級戰事，他稱俄國受烏威脅被迫先發制人；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也發表烏國勝利日演說，稱很快會有兩個勝利日。

烏南港市敖德薩(Odesa)近日遭飛彈猛襲，美國防部官員稱俄軍在烏東無重大進展，因其士氣低落且拒服從命令。

俄國入侵烏克蘭邁入第11周之際，普亭在二戰戰勝納粹德國的「勝利日」周年閱兵與演說中，再度解釋俄國攻擊烏克蘭有合理原因，「危險日益升溫，俄國先發制人回應入侵行動，這是情勢所逼的唯一正確之舉」。

普亭9日在紅場(Red Square)演說中避談戰事細節，也沒有如外界預期的要威脅發動核攻擊，也沒有提到烏南港口城市馬立波(Mariupol)關鍵戰役，未承諾戰事很快結束，甚至隻字未提「烏克蘭」；他說為了克里米亞等俄國歷史領土，烏東戰事將持續進行。

分析師本以為，普亭可能藉此場合宣布勝利，以安撫俄國人不滿俄軍死傷慘重與西方制裁的情緒；其他分析師則預期，普亭可能宣戰而非聲稱是「特別軍事行動」，並動員全國徵召儲備役為擴大的戰事充軍。

但最後，普亭未說明戰事發展方向，目前不清楚俄國是否會再進一步擴軍。

安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩(Phillips P. O' Brien)表示：「俄國若無明確增軍計畫將無法長期打仗，俄軍在烏克蘭落敗的日子正迅速到來。」

英國前駐白俄羅斯大使古爾德-戴維斯(Nigel Gould Davies)指出，俄國戰事無重大突破，現已開始輸掉戰爭，尤其是烏克蘭陸續取得大量西方精密軍火。

烏克蘭總統澤倫斯基也在同日發表烏克蘭「勝利日」演說，他說烏克蘭終將戰勝俄軍，「烏克蘭很快會有兩個勝利日，我們為自由、我們的孩子而戰，我們終將勝利。」

與此同時，烏南港市敖德薩近日遭飛彈猛襲，目前未傳出死傷；俄軍也企圖拿下烏克蘭在馬立波的最後據點鋼鐵廠；美國官員表示，目前約有2000名俄軍在馬立波，據信多達2000名烏軍仍堅守鋼鐵廠。

國防部匿名官員9日表示，俄國現約有97營級戰術群(BTG)駐守在烏克蘭，比上周稍增且多數分布在東南部，每群約有1000名士兵。

該名官員指出，俄軍在烏東無重大進展，一部分是因為士氣低落，以及部分士兵或軍官拒絕服從命令，俄國領導層的命令和掌控也不夠完整。

烏克蘭 俄國 普亭

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