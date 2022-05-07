俄軍罕見公開異議 25人控告長官「非法下令」

俄國 人罕見公開表達異議。英國每日郵報報導，俄羅斯 聯邦國家近衛軍25名軍人因為拒絕到烏克蘭 作戰被開除，後來集體向俄國西南部弗拉季卡夫卡茲軍事基地的軍事法院，控告長官、北高加索軍區指揮官薩卡洛夫（Sergey Zakharov）中將，希望法官裁定開除令違法，因為違背他們的意願強迫他們作戰並不合法。

將在法院代表這25名俄軍的人權律師契科夫說，審理程序6日展開。

俄國至少還有17個城市和地區的數百名近衛軍考慮仿效這25人提告。

拒絕到烏克蘭作戰的俄軍實際人數可能高得多，部分人士估計，兩成到四成的義務役軍人不想參戰。許多俄軍抱怨為何要殺害同屬斯拉夫人的鄰國人民。烏東頓巴斯戰況慘烈，據說也讓許多俄軍卻步。

另外，反對克里姆林宮的俄羅斯記者兼市議員艾薩透露，他因被指在俄國出兵烏克蘭的情況下損害俄軍名譽，而將被罰款多達10萬盧布（約1450美元）。

艾薩（Ilya Azar）說，當局已對他提起行政訴訟，「指控他抹黑俄羅斯為維護國家和公民利益以及國際和平而出兵的行動」。

他諷刺地說：「我已經開始擔心他們忘記我了，也或許我的反戰立場說得不夠清楚。」

在俄軍入侵烏克蘭後，俄國當局正加緊消除最後的不同意見。包括「新報」在內的俄國獨立媒體已被關閉或暫停運營，同時有數萬名俄羅斯人離境以抗議克里姆林宮的政策。