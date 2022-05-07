澤倫斯基釋前嫌 邀德總理與總統訪問烏克蘭

德國總理蕭茲（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）今年2月在基輔會面。Getty Images

基輔政府三周前傳出拒絕德國 總統史坦麥爾訪問烏克蘭 ，6日德國總統府辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基已邀請史坦麥爾與德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）前往烏國訪問。

德國總理蕭茲表示，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）很快會造訪烏國。另外，蕭茲跟拜登都同意，不會承認俄國得到烏克蘭任何領土。發言人也說，蕭茲與拜登「同意烏克蘭需要進一步實質且持續的支持，來行使其正當自衛權」

中央社引述法新社報導，德國總統府辦公室消息人士透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通電話，向他提出上述邀請。蕭茲（Olaf Scholz）也在記者會上表示，澤倫斯基稍早已與史坦麥爾進行「良好對談」。

史坦麥爾表達他對烏克蘭的「團結、尊重和支持」。

史坦麥爾上月坦承自己被基輔拒絕訪問後，兩國陷入外交齟齬。

史坦麥爾曾經擔任德國外長，長年支持友俄政策。俄國2月入侵烏克蘭後，他便遭到嚴厲批評。

史坦麥爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄國總統普亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。

史坦麥爾4月也承認他推動建設北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）是個錯誤。這條管線若開始運作，將使輸入德國的俄國天然氣量翻倍。