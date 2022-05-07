我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

澤倫斯基釋前嫌 邀德總理與總統訪問烏克蘭

編譯中心／綜合6日電
德國總理蕭茲（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）今年2月在基輔會面。Getty Images
德國總理蕭茲（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）今年2月在基輔會面。Getty Images

基輔政府三周前傳出拒絕德國總統史坦麥爾訪問烏克蘭，6日德國總統府辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基已邀請史坦麥爾與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往烏國訪問。

德國總理蕭茲表示，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）很快會造訪烏國。另外，蕭茲跟拜登都同意，不會承認俄國得到烏克蘭任何領土。發言人也說，蕭茲與拜登「同意烏克蘭需要進一步實質且持續的支持，來行使其正當自衛權」

中央社引述法新社報導，德國總統府辦公室消息人士透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通電話，向他提出上述邀請。蕭茲（Olaf Scholz）也在記者會上表示，澤倫斯基稍早已與史坦麥爾進行「良好對談」。

史坦麥爾表達他對烏克蘭的「團結、尊重和支持」。

史坦麥爾上月坦承自己被基輔拒絕訪問後，兩國陷入外交齟齬。

史坦麥爾曾經擔任德國外長，長年支持友俄政策。俄國2月入侵烏克蘭後，他便遭到嚴厲批評。

史坦麥爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄國總統普亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。

史坦麥爾4月也承認他推動建設北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）是個錯誤。這條管線若開始運作，將使輸入德國的俄國天然氣量翻倍。

德國總理蕭茲（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、德國總統史坦麥爾。Getty Imag...
德國總理蕭茲（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、德國總統史坦麥爾。Getty Images

烏克蘭 德國 蕭茲

上一則

傳俄又一巡防艦 在黑海遭烏軍擊中

下一則

菲大選候選人互潑髒水 馬可仕聲勢領先 羅貝多控遭抹紅

延伸閱讀

美再宣布軍援烏克蘭1.5億 續供2.5萬發榴彈砲砲彈

美再宣布軍援烏克蘭1.5億 續供2.5萬發榴彈砲砲彈
世界晚報╱岸田關切台海 北京：日本在台灣問題上負有歷史罪責

世界晚報╱岸田關切台海 北京：日本在台灣問題上負有歷史罪責
波海三國外長訪基輔 盼烏克蘭6月成歐盟候選國

波海三國外長訪基輔 盼烏克蘭6月成歐盟候選國
歐戰勝利紀念日在即 G7領袖將與澤倫斯基視訊會議

歐戰勝利紀念日在即 G7領袖將與澤倫斯基視訊會議

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增