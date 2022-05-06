核戰演練？美俄先後出動「末日機」

莫斯科紅場5月9日舉行二戰勝利日閱兵之前，被稱為「末日飛機」的俄羅斯總統蒲亭核戰指揮專機在莫斯科郊區低空飛過。(Getty Images)

英國每日郵報報導，俄國 總統普亭 專屬的「末日機」本周稍早被目擊飛越俄國首都莫斯科近郊。另一方面，美國軍方4日發布照片，顯示美方的末日機也在演練，以應對俄烏戰爭惡化的可能。

俄國官員表示，這架飛機是為了9日的「勝利日」慶祝而預演，並無其他目的。

英國地鐵報報導，這架所謂「空中克里姆林宮」（Flying Kremlin）的伊留申80型（IL-80）飛機據信當時正參與閱兵彩排，為2010年來首次在這項活動中現身。如今時隔12年再度出現，將被視為普亭（Vladimir Putin）警告西方國家不要進一步「干涉」烏克蘭戰事的訊號。

一旦發動核武攻擊，普亭將在這架蘇聯時期建造的巨型飛機上統治全俄，並向軍隊下達命令。這架飛機可以在空中加油。

同樣有「末日機」之稱的美軍E4B飛機，上月在加州安德魯空軍基地演練加油任務，有第418飛行測試中隊的飛行員及組員參與演練。這架飛機在核戰時將作為空中指揮部。不過相關演練照片直到4日才發布。

塔斯社（TASS）報導，俄國9日將在莫斯科紅場舉行閱兵儀式，慶祝蘇聯在1941年到1945年「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）中戰勝納粹德國77周年。

俄國國防部證實，8架米格-29SMT戰鬥機（MiG-29SMT）將在空中以Z字隊形飛越，以示支持在烏克蘭肆行破壞的俄軍。

俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）表示，全俄5月9日將有28個城市舉行遊行，參與人員達約6萬5000名，出動飛機460多架。

此外，為因應俄羅斯 對烏克蘭發動戰爭，歐盟正打算對俄羅斯祭出第六波制裁計畫，歐盟（EU）擬將俄羅斯退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）列入，因她涉入克里姆林宮的宣傳活動，且與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係緊密。

多個媒體報導宣稱卡巴耶娃是普亭情婦，還有傳言指她曾幫普亭秘密產子，但緋聞2008年首度曝光時，普亭曾予以否認。

《華爾街日報》則引述美國官員報導，卡巴耶娃家族因為她跟普亭核心集團的關係而致富；報導並引述美國機密情報，稱她是普亭財富的受益者。