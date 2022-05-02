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影／烏軍無人機擊沉2艘俄軍巡邏艇 靠近知名蛇島

中央社基輔2日綜合外電報導
烏克蘭軍方2日表示，使用土耳其製軍用無人機在黑海的蛇島附近擊沉2艘俄羅斯巡邏艇。路透
烏克蘭軍方2日表示，使用土耳其製軍用無人機在黑海的蛇島附近擊沉2艘俄羅斯巡邏艇。路透

烏克蘭軍方今天表示，它使用的土耳其製軍用無人機在黑海的蛇島附近擊沉2艘俄羅斯巡邏艇。俄軍今天則宣稱，在烏克蘭東部擊落一架烏軍戰鬥機。

法新社報導，烏克蘭國防部在社群媒體發布聲明表示：「2艘俄羅斯猛禽級（Raptor）巡邏艇今天破曉在蛇島（Snake Island）附近被摧毀。」俄國2月底對烏克蘭發動侵略初期，蛇島因島上一批駐守烏軍拒絕向俄軍投降，而聲名大噪。

烏克蘭國防部還釋出黑白空拍影片，片中可見一艘小型軍船發生爆炸。

聲明並引述烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示：「『旗手』正在發揮作用。」他指的是土耳其製「旗手」TB2（Bayraktar TB2）無人機。

俄軍猛禽級巡邏艇最多能搭載3名駕駛和操作員及20名官兵，它通常配備機關槍，多用於偵察或登陸任務。

由於蛇島上烏克蘭駐軍曾斷然拒絕一艘俄羅斯艦艇官兵要求投降，相關無線電對話在網路上瘋傳，使得蛇島成為烏克蘭抵抗侵略的象徵。

路透社報導，俄羅斯國防部今天則在一場記者簡報會上表示，俄軍在烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）附近擊落烏軍一架米格-29（MiG-29）戰鬥機。

俄羅斯國防部還說，俄軍擊中38個在烏克蘭的軍事目標，包括彈藥庫和和控制中心。

路透社無法獨立證實這些資訊。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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