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烏克蘭消耗軍火如喝水 美庫存恐半年內耗盡

編譯中心／綜合28日電
美國給烏克蘭的刺針飛彈已達庫存的四分之一。圖為美國士兵在演習期間手持刺針飛彈發射器。(路透)
美國給烏克蘭的刺針飛彈已達庫存的四分之一。圖為美國士兵在演習期間手持刺針飛彈發射器。(路透)

美國的國防專家在國會聽證指出，若拜登政府繼續大量交付作戰物資給烏克蘭，美軍的武器庫存恐半年內耗盡；德國答應援助烏克蘭防砲車，也遇彈藥嚴重短缺的窘境。

五角大廈官員日前透露，烏軍一天就消耗掉西方供他們一周份量的反戰車飛彈，這讓西方國家面臨尷尬抉擇：繼續傾注更多軍援，還是得開始節約有限資源以免影響自身防衛所需。

前美國國防部採購與後勤次長羅德表示，美國給烏克蘭的刺針飛彈已達庫存的1/4，由於缺乏投資相關設備、工具和基礎設施，現在這種給法將使庫存武器補充速度2到5年跟不上。

刺針飛彈1981年進入美軍服役，但美軍已多年不再採購，生產線幾已全關，零件無法取得。

專業服務委員會（PSC）主席博圖（David Berteau）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國準備動用的近1/3可用武器庫存，目前沒有合約供補充；專業服務委員會是由與聯邦政府往來企業所成立的產業組織。

美國國防部後勤署22日要相關業者提供解決方案，以便讓成熟武器系統與作戰相關物件能加速生產和快速部署。

博圖說：「再這樣下去，只消6個月（庫存）就空了。就算（新合約）從今天開始，也沒法這麼快補上。」

華盛頓郵報報導，俄軍侵烏以來美國已交付1400套單兵攜行的刺針防空飛彈給烏克蘭，五角大廈與國務院還拉其他國家一同下海。

此外，德國日前同意援助烏克蘭50輛二手的「獵豹」（Gepard）雙管防砲車，卻發現防砲車所需的彈藥嚴重短缺。德國「畫報」（Bild）揭露，德國國內這類彈藥僅剩2萬3000發，只夠打20分鐘。

一位不願透露姓名的德國政府官員稱，德國為解決這一問題正同曾購買「獵豹」坦克和子彈的巴西、卡達和約旦討論調頭寸。但此前有消息說，瑞士因要保持中立立場，已經拒絕德國的請求。

德國同意援助烏克蘭「獵豹」雙管防砲車，卻發現防砲車所需的彈藥嚴重短缺。(路透)
德國同意援助烏克蘭「獵豹」雙管防砲車，卻發現防砲車所需的彈藥嚴重短缺。(路透)

德國 烏克蘭 五角大廈

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