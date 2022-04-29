防艦隊水下遇襲 俄黑海部署海豚軍團

衛星照片顯示，訓練有素的俄羅斯海豚軍團正在保護黑海海軍基地。(取材自推特)

美國海軍研究學會（USNI）分析衛星圖像發現，俄羅斯 在其黑海海軍基地部署了訓練有素的海豚軍團，這可能是為了保護其艦隊不受水下攻擊。俄羅斯總統普亭 27日表示，若有任何國家干預莫斯科在烏的軍事行動，並對俄構成無法接受的戰略威脅，俄軍將以閃電般的速度回擊。

美聯社報導，美國海軍研究所表示，在今年2月俄羅斯對烏克蘭 展開軍事打擊之際，俄羅斯就在克里米亞塞瓦斯托波爾港口防波堤內設置了兩個海豚圍欄。受過專門訓練的海豚可以用來對付那些試圖進入港口、破壞俄軍艦的專業烏克蘭軍中潛水員。

冷戰時期，美國和蘇聯均對海豚展開軍事訓練，海豚的回聲定位能力可以幫助探測水雷等水下物體。美國已經花費了至少2800萬美元訓練自己的海豚和海獅部隊。

另據衛報報導，1991年蘇聯解體後，原本訓練海豚的部隊轉入烏克蘭，隨著俄羅斯2014年併吞克里米亞，該部隊就被俄羅斯海軍控制，俄方擴大執行海洋哺乳動物訓練計畫。2018年，俄羅斯在其位於敘利亞塔爾圖斯的海軍基地部署了軍用海豚。挪威漁民2019年在北部海岸，發現一條綁着相機支架的白鯨，認為其是俄羅斯「間諜」。

此外，英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，包含潛艦在內，俄羅斯海軍目前有約20艘軍艦位在黑海作戰區。因博斯普魯斯海峽仍對全部非土耳其的戰艦關閉，致使俄方無法替換折損的「莫斯科號」巡洋艦。

不過，英方情資分析仍指出，儘管俄方難堪地損失了「薩拉托夫號」（Saratov）登陸艦與「莫斯科號」巡洋艦，俄羅斯黑海艦隊仍有打擊烏克蘭跟沿岸目標的能力。