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俄警告西方：別考驗我們耐心 再供武器必有軍事回應

俄警告西方：別考驗我們耐心 再供武器必有軍事回應

編譯潘勛／綜合28日電
俄軍持續轟炸烏境各地，扎波羅熱一市民正在清除房屋碎片。（路透）
俄軍持續轟炸烏境各地，扎波羅熱一市民正在清除房屋碎片。（路透）

俄羅斯28日警告西方若再提供武器給烏克蘭而致俄國境內遭遇攻擊，俄方必有強硬軍事回應，「別考驗我們的耐心」；聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)前往基輔，與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談，俄國則大舉轟炸烏國四境、致多人受傷，以示警告，東部頓巴斯區戰火特別激烈。

俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)指西方正公開聳恿基輔攻擊俄國，包括使用北約(NATO)提供的武器，「我勸爾等別進一步考驗我們的耐心」；俄方表示，近幾日與烏國邊境地區遭遇一連串烏軍攻擊，這些攻擊讓衝突有升高之虞；烏方並未直接承認攻擊是其所為，只表示那些事件是「回敬」；北約國家英國指出，烏克蘭鎖定俄軍運補路線名正言順。

克里姆林宮指西方尤其英國提供重型武器給烏克蘭，是在威脅歐洲安全；俄國發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指責西方源源不斷把武器提供給烏國等國家，這些動作危及歐陸安全，引發動盪失衡。

俄國國防部則表示，烏國繼續攻擊俄國境內，莫斯科必鎖定烏國決策中心，包括替基輔出謀畫策的人；沙卡洛娃指出，基輔及西方各國首都，應嚴正看待俄國國防部的聲明。

聯合國秘書長古特瑞斯與烏國總統澤倫斯基聯合召開記者會後一小時，俄國大肆轟炸烏國，可以說由南到北、由西到東，無不遭到攻擊，尤以基輔遭遇的空襲最嚴重，兩棟大樓被擊中而倒塌，數人陷身斷瓦殘垣，一人斷腿；札波羅熱市(Zaporizhzhia)遭遇火箭攻擊，造成至少三人受傷，一名11歲男孩被彈屑劃傷腿部，傷勢見骨。

古特瑞斯形容烏克蘭已被化為「傷痛及頭痛的震央」，但他的發言人表示，秘書長一行安然無恙。

烏國軍警表示，頓巴斯地區的俄軍攻勢更為激烈；頓巴斯在烏國東部，是工業心臟區，加上東北的哈爾科夫市(Kharkiv)，都是克里姆林宮宣稱的攻打首要目標。

俄國 烏克蘭 澤倫斯基

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