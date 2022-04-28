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俄40年前贈老雕像「象徵友誼」 基輔斷頭拆除 民眾歡呼

編譯張君堯／綜合27日電
俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後兩國局勢升至最高，首都基輔一座曾經象徵烏克蘭和俄羅斯友誼的雕像被拆除，倒塌的那一刻更有烏克蘭民眾大聲歡呼。（歐新社）
俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後兩國局勢升至最高，首都基輔一座曾經象徵烏克蘭和俄羅斯友誼的雕像被拆除，倒塌的那一刻更有烏克蘭民眾大聲歡呼。（歐新社）

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後兩國局勢升至最高，首都基輔一座曾經象徵烏克蘭和俄羅斯友誼的雕像被拆除，倒塌的那一刻更有烏克蘭民眾大聲歡呼。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，巨大的鈦合金「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch）是蘇聯1982年贈與烏克蘭的禮物，紀念蘇聯建國60周年。拱門下方有兩個8公尺高雕像，分別代表烏克蘭和俄羅斯工人，高舉著蘇聯友誼勳章。

BBC報導，這座過去40年都坐落在基輔市中心的巨大紀念碑如今顯得格外諷刺，基輔市長克里契科下令拆除，並強調「俄羅斯摧毀了數百萬烏克蘭人的正常生活，破壞了歐洲的和平」。

當這座雕像被拆除時，先是雕像其中一顆頭掉落在地，只見烏克蘭人群聚集在一旁「見證」，現場約有百人在倒塌落地的那一刻高聲歡呼，高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

紀念碑的設計師之一米洛羅德斯基說：「俄羅斯入侵烏克蘭…是我們最大的敵人，這就是為什麼俄羅斯和烏克蘭的友誼紀念碑不再有任何意義。」

克里契科表示，拱門將保留在原地，但將更名為「烏克蘭人民自由拱門」（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。

烏克蘭 俄羅斯

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