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俄國青年不想參戰…5個徵兵處接連遭縱火

編譯中心／綜合22日電

俄羅斯獨立媒體報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有多達5個徵兵辦公室遭到縱火

「莫斯科時報」21日報導，根據7x7新聞網站，最新一起縱火事件18日發生在偏遠的莫爾多維亞地區。縱火者投擲汽油彈摧毀多台電腦，以及祖博瓦波利亞納區的徵兵資料庫，媒體指出，當地的徵兵活動宣告暫停。

今年3月，佛洛尼斯、斯維爾德洛夫斯克和伊文諾弗的徵兵辦公室，也遭當地居民投擲汽油彈攻擊。斯維爾德洛夫斯克和伊文諾弗隨後逮捕犯案的年輕人，他們表示想藉由破壞徵兵活動來抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

俄軍進入烏克蘭4天後，1名21歲年輕人就在莫斯科州城鎮盧霍維齊的徵兵辦公室縱火，表示想藉由破壞檔案來阻止動員。

俄國本月展開春季徵兵，目標是在7月15日前徵召13萬4500名新兵。俄國每年徵兵2次，一次在春季，一次在秋季，徵兵對象為18至27歲男性，入伍服役1年。

另一方面，荷蘭法院今天宣布，俄羅斯最大民營商業銀行──阿爾法銀行（Alfa Bank）所屬的「阿姆斯特丹貿易銀行」破產，，主要因這家銀行捲入有關烏克蘭戰爭制裁的影響。

美國4月6日針對聯邦儲蓄銀行和阿爾法銀行等俄羅斯銀行實施嚴苛制裁，凍結其與美國金融體系有關的所有資產。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，阿姆斯特丹貿易銀行也受到英國制裁的影響。

俄羅斯 烏克蘭 縱火

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