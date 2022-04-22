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華府校園旁傳槍響 含1兒童共4人受傷 槍手躲窗邊射擊

俄軍將強暴當做戰爭工具 意在摧毀烏克蘭人士氣

俄烏戰爭接下來4周發展 影響未來數十年歐洲版圖

記者顏伶如／綜合報導
五角大廈評估，一旦烏克蘭獲得適當武器裝備，保持高昂士氣，烏軍不僅能擋下俄軍步步進逼，甚至還有機會擊退俄軍。圖為烏軍21日在基輔清理俄軍未爆的火箭。（路透）
五角大廈評估，一旦烏克蘭獲得適當武器裝備，保持高昂士氣，烏軍不僅能擋下俄軍步步進逼，甚至還有機會擊退俄軍。圖為烏軍21日在基輔清理俄軍未爆的火箭。（路透）

拜登政府高層官員說，俄烏戰爭接下來四周如何發展，對於未來數十年歐洲版圖如何畫分將有深遠影響。國防部資深官員分析，表面上看來，俄羅斯目前似乎處於優勢，因為俄軍已挺進更多遼闊地帶，不是只在城市戰中陷入膠著，但五角大廈評估，一旦烏克蘭獲得適當武器裝備，保持高昂士氣，烏軍不僅能擋下俄軍步步進逼，甚至還有機會擊退俄軍。

紐約時報報導，拜登政府官員說，俄烏戰爭雖然可能變得漫長，但眼前當務之急是為烏克蘭運送越多越好的新型武器，尤其是長程砲彈及反砲彈雷達，讓烏克蘭能在東部頓巴斯(Donbas)區域抵抗俄軍最新一波的攻擊。

拜登總統21日宣布為烏克蘭增加8億元軍援，這是過去一周多之間美國第二次軍援烏克蘭。國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)本周則各自與盟邦軍方高層磋商，強調俄烏戰爭下個月將進入關鍵期。

美國官員分析，俄軍若能繼續在烏東地區取得斬獲，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)便可在國內大肆宣傳「特別軍事行動」(special military operation)成功，聲稱為烏克蘭境內的挺俄派少數民眾提供安全保障，普亭可能願意考慮停火，但也可能食髓知味，拿頓巴斯當做任何談判的籌碼。

然而，如果烏克蘭軍隊在頓巴斯擋住俄軍繼續進犯，美國官員指出，普亭就將面臨險峻選擇：加碼為戰爭投入更多資源，讓戰爭拖延數年之久，或者坦誠接受和平談判。官員說，第一個選項代表著俄羅斯必須全國總動員，對普亭而言將有政治風險。

前總統歐巴馬任內的主管俄羅斯及烏克蘭政策的國防部副助理部長艾芙琳‧法卡斯(Evelyn Farkas)分析，俄軍目前處於虛弱狀態，如果有充裕時間以及新的徵召士兵，就能恢復實力，「因此，現在就出手，利用我們提供給烏克蘭的所有武器重擊俄羅斯，是非常重要的」。

前任美國陸軍駐歐指揮官哈吉斯(Frederick Hodges)表示，俄軍現在處於整裝及準備模式，此時非常適合出手重挫俄軍，「不要等到他們休息充足又再度站起來」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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