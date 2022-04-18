控俄軍烏南擄人虐待惡行不斷 澤倫斯基籲各國嚴懲

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍持續在烏克蘭南部綁架、虐待民眾，他今天呼籲世界各國做出回應，加強制裁俄羅斯 。

美聯社報導，澤倫斯基在晚間對全國人民發表談話時說：「刑求室就蓋在那裡，他們綁架當地政府的代表，以及任何在地方社群有知名度的人。」

澤倫斯基表示，人道主義援助物資被盜，造成饑荒。

他提到，在烏克蘭南部刻松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）被俄軍占領的地區，俄方正成立由分離主義分子把持的國家，並採用俄羅斯的貨幣盧布。

路透報導，澤倫斯基表示，烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）過去4天遭到砲擊，造成18人喪命、100多人受傷。

他在今天晚間說：「這無非是蓄意恐怖行動，以迫擊砲、大砲攻擊一般住宅區和普通平民。」

澤倫斯基表示，俄羅斯計畫攻擊烏克蘭東部，「將在不久後展開」攻勢。

澤倫斯基再度呼籲各國強化對俄羅斯的制裁，包括針對俄國整個銀行業和石油產業。他說：「歐美各國都已看見俄羅斯公開利用能源來破壞西方社會的穩定。這一切都需要西方國家加快腳步，準備新一輪強而有力的制裁。」

俄羅斯否認把平民當攻擊目標，對於烏克蘭所指控的暴行證據也駁斥是捏造證據，目的是破壞和平談判。俄羅斯宣稱對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，目的是要讓烏克蘭去軍事化，並根除所謂危險的民族主義者。