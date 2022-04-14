芬蘭未來數周決定是否入北約 俄嗆：將採取動作重新平衡局勢
瑞典總理安德森與芬蘭總理馬林今天在斯德哥爾摩召開共同記者會宣布，芬蘭會在未來數周內做出是否加入北約的決定，與芬蘭同屬北約夥伴國但非會員國的瑞典，則將繼續謹慎分析，預計等5月底國安報告出爐，屆時決定是否加入北約。對此，俄國警告芬蘭，若加入北約，俄方將會「採取行動」。
馬林今天表示，芬蘭將於「幾周內」決定是否申請加入北約。芬蘭政府今天遞交國安及外交白皮書給國會，預計下周展開辯論。馬林強調芬蘭不是北約會員國，因此不受到北約第五條「集體防禦權」的保護，她認為這是最大的安全保障。分析家預測，芬蘭將於北約6月峰會時遞交入會申請書。
馬林表示，俄羅斯入侵烏克蘭後一切都變了，人們的想法也不一樣了，是否加入北約是一件很重大的決定，會對芬蘭產生長遠影響，因此不應讓恐懼影響決定。
馬林也感謝安德森在北約議題上，跟芬蘭持續保持開放、坦白的對話與討論。她說，當然樂見芬蘭跟瑞典兩國能做出類似的決定以及有類似的時程，但芬蘭不會對瑞典提出「共進」要求，瑞典人必須自己做決定。
安德森在記者會上也對芬蘭的共同合作表示感謝，她表示，瑞典將會做出謹慎的分析與衡量，最慢在5月底產出國家安全報告，之後才會更清楚是否加入北約。對於稍早瑞典日報報導她已經決定瑞典將在6月底送出加入北約的申請表，安德森沒有正面回應。
芬蘭如果申請加入北約，勢必會觸怒莫斯科。克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，倘若芬蘭加入北約，俄國將會採取行動「重新平衡局勢」。
芬蘭和俄羅斯接壤邊界長達1340公里。長期提倡加入北約的芬蘭前總理史塔布相信，申請加入是「必然結局」。申請加入北約必須獲得北約全部30個會員國同意，這個程序可能會耗費四個月到一年時間。
赫爾辛基和莫斯科淵源深厚，芬蘭在經歷俄羅斯統治150年後，於1917年宣布獨立。二戰期間，芬蘭軍隊擊退蘇聯入侵，雙方後來簽署和平協議，芬蘭割讓部分領土給蘇聯。冷戰期間，芬蘭保持中立地位，換取莫斯科的不侵略保證。
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