芬蘭未來數周決定是否入北約 俄嗆：將採取動作重新平衡局勢

瑞典總理安德森（左二）與芬蘭總理馬林（右）在斯德哥爾摩會談。（歐新社）

瑞典 總理安德森與芬蘭總理馬林今天在斯德哥爾摩召開共同記者會宣布，芬蘭會在未來數周內做出是否加入北約的決定，與芬蘭同屬北約夥伴國但非會員國的瑞典，則將繼續謹慎分析，預計等5月底國安報告出爐，屆時決定是否加入北約。對此，俄國 警告芬蘭，若加入北約，俄方將會「採取行動」。

馬林今天表示，芬蘭將於「幾周內」決定是否申請加入北約。芬蘭政府今天遞交國安及外交白皮書給國會，預計下周展開辯論。馬林強調芬蘭不是北約會員國，因此不受到北約第五條「集體防禦權」的保護，她認為這是最大的安全保障。分析家預測，芬蘭將於北約6月峰會時遞交入會申請書。

馬林表示，俄羅斯 入侵烏克蘭後一切都變了，人們的想法也不一樣了，是否加入北約是一件很重大的決定，會對芬蘭產生長遠影響，因此不應讓恐懼影響決定。

馬林也感謝安德森在北約議題上，跟芬蘭持續保持開放、坦白的對話與討論。她說，當然樂見芬蘭跟瑞典兩國能做出類似的決定以及有類似的時程，但芬蘭不會對瑞典提出「共進」要求，瑞典人必須自己做決定。

安德森在記者會上也對芬蘭的共同合作表示感謝，她表示，瑞典將會做出謹慎的分析與衡量，最慢在5月底產出國家安全報告，之後才會更清楚是否加入北約。對於稍早瑞典日報報導她已經決定瑞典將在6月底送出加入北約的申請表，安德森沒有正面回應。

芬蘭如果申請加入北約，勢必會觸怒莫斯科。克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，倘若芬蘭加入北約，俄國將會採取行動「重新平衡局勢」。

芬蘭和俄羅斯接壤邊界長達1340公里。長期提倡加入北約的芬蘭前總理史塔布相信，申請加入是「必然結局」。申請加入北約必須獲得北約全部30個會員國同意，這個程序可能會耗費四個月到一年時間。

赫爾辛基和莫斯科淵源深厚，芬蘭在經歷俄羅斯統治150年後，於1917年宣布獨立。二戰期間，芬蘭軍隊擊退蘇聯入侵，雙方後來簽署和平協議，芬蘭割讓部分領土給蘇聯。冷戰期間，芬蘭保持中立地位，換取莫斯科的不侵略保證。