烏村莊遭俄軍砲擊 救援人員救出被瓦礫埋住的小狗

烏克蘭頓內次克州警察發布影片，據稱是俄軍砲擊東部頓巴斯地區的米海立夫卡村後，救援隊成功救出一隻被瓦礫堆埋住的小狗。(路透)

路透與商業內幕13日報導，烏克蘭 頓內次克州警察 發布了一分鐘長影片，據稱是俄軍砲擊東部頓巴斯地區的米海立夫卡村（Mykhailivka）後，救援隊成功救出一隻被瓦礫堆埋住的小狗。

從這隻未註明日期的影片可見，救援隊徒手挖掘瓦礫，似乎是居民的男子則幫忙把磚頭扔到一邊。據報導，救援隊員先用俄語稱「底下有人，挖挖挖！」，隨後就找到了埋在瓦礫堆下的小狗，有救援隊員則喊道，「把牠拉上來，但小心點！」。

來源:聯合影音

根據影片，救援隊先把小狗的上半身拉出瓦礫堆，接著清掉還壓著下半身的沙土跟碎石，讓牠最終得以完全脫身。一位救援隊員將小狗抱到懷裡時，可見到牠身上塵土落下，另一位救援隊員則摸了摸牠的頭，有一人據報說，「可愛的小子，牠還活著，給牠一點水」。

在第二段影片中，一位身穿貼有烏克蘭國徽戰術背心的警員將獲救的小狗抱在懷裡，拍攝者則將鏡頭對準牠，還上前摸了摸。第三段影片則是據稱飼主的長者跟小狗團聚，並用烏克蘭語表達謝意，「謝謝救援隊，這麼快又及時在這做的一切，非常感謝他們！」

烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）也在社群媒體 分享這隻影片，並指小狗的飼主「僥倖逃過砲擊致死」，並稱救援單位全天候出勤，「從事最艱困的工作與拯救生命」。