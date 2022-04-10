報復被揭戰爭罪？俄國驅逐15人權組織 國際特赦嘲諷克宮

俄羅斯遭人權組織指控濫殺烏克蘭平民及侵害婦女等。（路透）

俄羅斯司法部 8日宣布，以「違反俄羅斯現行法律為由」，撤銷包含國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）、卡內基國際和平基金會等15個國際組織及外國非政府組織辦事處的註冊，並將這些團體驅逐出境。

CNN報導，俄羅斯外交部沒有具體說明違規行為的細節。此前，人權觀察組織表示，已記錄俄國 在烏克蘭被占領區域犯下多項戰爭罪，其中包括多起強暴案，與兩起草率處決案件，共計七人受害；另外還有多起在2月27日至3月14日間針對平民的其他非法暴力和威脅案件。

人權觀察在俄羅斯運作已有30年之久，國際特赦組織是自1993年起在俄羅斯設有辦公室。

人權觀察歐洲與中亞區副主任登伯說，毫無疑問此舉是在回應這些組織對俄侵烏的報告。她說：「自蘇聯時代以來，在俄羅斯還是封閉的極權國家時，人權觀察就在俄羅斯運作。我們找到記錄侵犯人權事件的方法，未來也會這麼做。」

國際特赦組織秘書長卡拉馬德則回應，人權組織因為捍衛人權和向俄羅斯當局說實話而遭到懲罰，國際特赦組織不過是名單上的其中之一，「如果克里姆林宮試圖讓你閉嘴，那你一定是做對了什麼」。

卡拉馬德說，如果俄羅斯當局以為關閉辦事處就能讓該組織停止記錄、揭露違反人權行為的工作，那就大錯特錯，「我們將加倍努力揭露俄國人在國內外嚴重侵犯人權的行徑」。

過去一年來，俄羅斯當局主導針對異議人士與獨立新聞媒體的打壓行動，稱非政府組織與媒體機關為「外國代理人」，規模為前所未見。這個標籤令人想起蘇聯時代的「人民公敵」一詞，目的在形容收受海外資金且在政治上活躍的個人或團體。